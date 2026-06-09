Быстрый и простой в приготовлении масляный крем идеально подходит к большинству десертов.

Масляный крем используется во многих десертах, но некоторые люди не любят его из-за того, что он слишком "тяжелый". Если хотите сделать десерт более легким и добавить в него фруктовую нотку, то смешайте сливочное масло с зефиром. Это неожиданное сочетание прекрасно работает вместе, создавая нежный сливочный крем Пятиминутка. Такое название он получил за простоту приготовления - весь процесс занимает буквально пять минут.

Быстрый масляный крем - рецепт с зефиром

Для приготовления необычного десерта вам понадобится всего два ингредиента - зефир и сливочное масло. Первый можно брать как классический, так и с фруктовыми вкусами, чтобы придать блюду необычную нотку. Второй берите жирностью 82%. Также вам понадобится миксер.

Подготовьте зефир и масло в равных количествах, например, по 150 граммов каждого продукта. Масло нарежьте кубиком. Зефир положите в миску, накройте пищевой пленкой и поставьте на 1 минуту в микроволновку. Он должен стать горячим и текучим. Вмешайте в массу половину масла. Взбивайте смесь миксером 1-2 минуты до однородности.

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Миску переставьте в емкость с ледяной водой. Добавьте вторую половину масла и снова перебейте миксером, пока масса не станет холодной и однородной. Крем готов - применяйте его по назначению, а остатки храните в холодильнике не больше 2 дней.

Если нет микроволновой печи, масляный крем для торта можно готовить на водяной бане. Для этого доведите до кипения воду в кастрюле и поставьте в неё миску, чтобы она не касалась жидкости дном. Таким образом растопите зефир.

Используйте такой зефирный масляный крем для бисквита, профитролей, эклеров, трубочек, прослойки тортов и любых других десертов. Его также можно есть прямо ложкой.

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