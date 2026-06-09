Скошенная трава только на первый взгляд кажется бесполезной.
На самом деле опытные дачники стараются использовать ее с толком и находят ей применение почти на каждом участке.
Рассказываем, куда использовать скошенную траву и почему она может принести больше пользы, чем вы думаете.
Куда деть скошенную траву на даче
Многие дачники после покоса выбрасывают траву или сжигают - и зря. Такая трава на самом деле - это один из самых универсальных ресурсов на участке: она и удобряет, и защищает, и сохраняет влагу. Есть, как минимум, пять способов, как ее модно использовать.
- Как мульчу для грядок
Начинающие огородники иногда спрашивают - можно ли использовать скошенную траву как мульчу? Безусловно.
Подвяленную траву засыпают слоем 5–7 см на грядки под томаты, картошку, огурцы, кабачки, капусту, землянику и малину. Главное - не засыпать основание стебля, иначе подгниет.
Обновляют мульчу по мере оседания слоя. Поливать гряки можно в два раза реже, земля остается влажной и рыхлой, сорняки не растут, а осенью остатки перекапывают прямо на месте - получается отличный натуральный перегной.
- Как удобрение
Еще один способ, куда можно использовать скошенную газонную траву - приготовить из нее настой для подкормки грядок.
Бочку на треть наполняют свежей травой, лучше разнотравьем, заливают водой до краев и настаивают под крышкой 5-7 дней. Процеженную жижу разбавляют водой 1:10 и поливают грядки под корень или опрыскивают по листу, а остатки отправляют в компост.
Растения после подкормки трогаются в рост, зеленеют и легче переносят пересадку, затяжные дожди и болезни.
- Для компоста
Скошенную траву складывают слоями, чередуя с сухими листьями, ветками и измельченной бумагой.
Каждый слой присыпают землей или золой, время от времени переворачивают и поливают. За сезон куча становится рыхлой и дает питательный перегной к следующей весне.
- Для дорожек
Трава отлично уплотняет грунтовые дорожки между грядками - так у вас будет меньше грязи и сорняков и приятно ходить даже босиком.
Весной остатки просто закапывают или убирают в компост.
- Как подложку под клубнику, землянику, тыкву и кабачки
Траву подсушивают пару дней и подсыпают под кусты, когда начинают наливаться ягоды.
Это исключает контакт с землей, защищает от гнили и слизняков, а заодно подавляет сорняки.
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