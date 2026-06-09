Разбираемся, где, а также как правильно использовать скошенную траву, которую вы обычно выбрасываете.

Скошенная трава только на первый взгляд кажется бесполезной.

На самом деле опытные дачники стараются использовать ее с толком и находят ей применение почти на каждом участке.

Рассказываем, куда использовать скошенную траву и почему она может принести больше пользы, чем вы думаете.

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Куда деть скошенную траву на даче

Многие дачники после покоса выбрасывают траву или сжигают - и зря. Такая трава на самом деле - это один из самых универсальных ресурсов на участке: она и удобряет, и защищает, и сохраняет влагу. Есть, как минимум, пять способов, как ее модно использовать.

Как мульчу для грядок

Начинающие огородники иногда спрашивают - можно ли использовать скошенную траву как мульчу? Безусловно.

Подвяленную траву засыпают слоем 5–7 см на грядки под томаты, картошку, огурцы, кабачки, капусту, землянику и малину. Главное - не засыпать основание стебля, иначе подгниет.

Обновляют мульчу по мере оседания слоя. Поливать гряки можно в два раза реже, земля остается влажной и рыхлой, сорняки не растут, а осенью остатки перекапывают прямо на месте - получается отличный натуральный перегной.

Как удобрение

Еще один способ, куда можно использовать скошенную газонную траву - приготовить из нее настой для подкормки грядок.

Бочку на треть наполняют свежей травой, лучше разнотравьем, заливают водой до краев и настаивают под крышкой 5-7 дней. Процеженную жижу разбавляют водой 1:10 и поливают грядки под корень или опрыскивают по листу, а остатки отправляют в компост.

Растения после подкормки трогаются в рост, зеленеют и легче переносят пересадку, затяжные дожди и болезни.

Для компоста

Скошенную траву складывают слоями, чередуя с сухими листьями, ветками и измельченной бумагой.

Каждый слой присыпают землей или золой, время от времени переворачивают и поливают. За сезон куча становится рыхлой и дает питательный перегной к следующей весне.

Для дорожек

Трава отлично уплотняет грунтовые дорожки между грядками - так у вас будет меньше грязи и сорняков и приятно ходить даже босиком.

Весной остатки просто закапывают или убирают в компост.

Как подложку под клубнику, землянику, тыкву и кабачки

Траву подсушивают пару дней и подсыпают под кусты, когда начинают наливаться ягоды.

Это исключает контакт с землей, защищает от гнили и слизняков, а заодно подавляет сорняки.

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