Православный праздник сегодня известный также как Елисей-гречкосей.

14 июня православные христиане чтят память всех святых земли Украинской, а также новомучеников и исповедников, которые сохранили верность Христу даже в годы гонений и испытаний.

В этот день верующие вспоминают духовных подвижников разных эпох, обращаются к ним с молитвами о защите, помощи и укреплении веры.

Какие традиции, запреты и народные приметы связаны с этой датой, а также какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - читайте в материале.

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Какой церковный праздник сегодня по новоюлианскому календарю

14 июня православная церковь впоминает всех святых земли Украинской. Этот праздник не имеет фиксированной даты и ежегодно приходится на второе воскресенье после Троицы, поэтому совпадает как по новому, так и по старому церковному стилю.

В Собор всех святых, в земле Украинской просиявших вспоминают всех, кто канонизирован церковью, так и неизвестных подвижников, которые своей жизнью, молитвой и служением укрепляли христианскую веру. Особое место в празднике занимают новомученики и исповедники XX века, пострадавшие за веру во времена гонений.

Среди наиболее почитаемых украинских святых - апостол Андрей Первозванный, святой равноапостольный князь Владимир, княгиня Ольга, князь Аскольд, Константин Острожский, а также многие духовные наставники и защитники православия.

Также в этот день церковь вспоминает преподобных Антония и Феодосия Печерских, Иова Почаевского, святителей Михаила, Илариона, Петра, Алексия и других подвижников, оставивших значительный след в истории украинского православия.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому церковному календарю 14 июня вспоминают преподобного Агапита Печерского - известного целителя времен Киевской Руси. Ранее мы уже рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и об обычаях и запретах даты.

Традиции дня, что нельзя делать сегодня

К святым земли Украинской обращаются с молитвами о мире, благополучии и Божьей защите для страны. Просят помощи в жизненных испытаниях, укрепления веры, душевных сил, а также согласия, единства и поддержки в трудные времена.

В народном календаре праздник известен как Елисей Гречкосей - в это время продолжали сеять гречиху. С праздником связано несколько добрых традиций. Считается, что крещение ребенка в этот день сулит ему счастливую судьбу и благополучную жизнь. Также на Елисея в старину было принято освящать новую одежду или вещи, полученные в подарок либо по наследству - по поверьям, после освящения они становились своеобразным оберегом для своего владельца.

На стол часто готовили блюда из гречки - кашу, блины и оладьи, чтобы в доме были достаток и благополучие.

Как и в любой другой день, церковь призывает сегодня избегать ссор, злословия, зависти, жадности и уныния. Не приветствуются сплетни, клевета и любые поступки, способные причинить вред другим людям.

Согласно народным поверьям, в Елисеев день нельзя лениться и долго бездельничать - это может навлечь болезни и неудачи. Также не следует ругаться с родственниками и близкими, чтобы не впустить в дом разлад и неприятности.

Существуют и другие запреты. В старину верили, что в этот день нельзя злоупотреблять едой и алкоголем, распространять слухи и давать пустые обещания. Плохой приметой считается отказать в милостыне или помощи нуждающимся - это может обернуться собственными трудностями в будущем.

Приметы 14 июня

По приметам дня можно понять, какой будет погода в ближайшие недели и чего ждать от урожая:

лягушки громко квакают - будет ливень;

густые облака в полдень - вечером возможен дождь;

много комаров летает - будет богатый урожай ягод;

мошкара роится большими тучами - осень будет грибной.

Самая известная примета дня гласит: если 14 июня идет дождь, то сырая и дождливая погода может задержаться еще на семь недель.

У кого именины сегодня

Именины 14 отмечают Георгий, Елисей, Мстислав.

Считается, что люди, рожденные в этот день, имеют сильный характер и умеют добиваться поставленных целей. Они любознательны, легко осваивают новые знания и нередко находят себя в творческих профессиях. Среди них встречаются талантливые писатели, художники, музыканты и другие люди искусства.

В общении они могут казаться сдержанными и требовательными, однако они ценят искреннюю дружбу и всегда готовы поддержать близких.

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