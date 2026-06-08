Православный праздник сегодня носит народное название Кириллов день.

9 июня по новому церковному календарю православные чтят память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, одного из самых известных защитников христианского учения.

Рассказываем, какой церковный праздник в этот день по старому стилю, какие традиции и народные обычаи связаны с датой, а также что, согласно приметам и поверьям, не рекомендуется делать сегодня.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

9 июня по новому церковному календарю чтят память святителя Кирилла Александрийского - выдающегося богослова и защитника православной веры, жившего в IV-V веках.

Видео дня

С юных лет Кирилл посвятил себя служению Богу - был диаконом, затем проповедником, а впоследствии возглавил Александрийскую кафедру. Святитель прославился борьбой с ересями и оставил после себя множество богословских трудов, в которых разъяснял Священное Писание, толковал Евангелия и послания апостолов, а также защищал учение о Пресвятой Троице.

Церковный праздник сегодня по старому календарю

По юлианскому календарю в этот день вспоминают святого Иоанна Русина, исповедника, которого почитают за крепость веры и многочисленные чудеса. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, а также о связанных с ним народных приметах и традициях.

Что можно и что нельзя делать сегодня

Святителю Кириллу Александрийскому молятся о защите от недоброжелателей, укреплении веры, просят мудрости, терпения и душевных сил в период жизненных трудностей.

В народном календаре день называют Кириллов. Считается, что к этому времени лето окончательно вступает в свои права, а земля и природа наполняются особой силой. Наши предки старались больше времени проводить на свежем воздухе, наслаждаться теплом и благодарить за щедрость природы.

По традиции в этот день идут в лес за первой земляникой. С этой ягодой связана красивая легенда: согласно преданию, когда маленький Иисус Христос гулял по лесу, он пожалел скромное растение, на котором не было плодов, и поцеловал его. На месте поцелуя появились первые ароматные красные ягоды.

Земляникой, собранной в этот день, следует угостить родных и близких - это добрый знак. Также день считается благоприятным для сбора лекарственных трав.

Хорошо сегодня избавляться от вредных привычек, помириться с близкими, сделать доброе дело или начать важный этап в жизни.

Церковь, как и в любой другой день, не одобряет ссоры, сквернословие, зависть, уныние, лень и обиды. Верующим советуют сохранять мир в душе, избегать конфликтов и не желать никому зла.

В народных традициях Кириллова дня также существует несколько запретов:

не рекомендуется рассказывать даже близким о своих планах и задумках - все может сорваться;

не стоит ссориться, спорить и выяснять отношения - конфликт может надолго затянуться и принести неприятности;

нельзя оставлять в доме грязную посуду - это к денежным потерям и беспорядку в делах.

И, наоборот - порядок в доме и опрятность помогают сохранить достаток, благополучие и внутреннюю гармонию.

Народные приметы о погоде

По народным приметам дня судят о погоде, урожае и даже будущей зиме:

много земляники в лесу - зима будет холодной и суровой;

пошел дождь - ненастье может затянуться надолго;

сильная роса с утра - к хорошему урожаю зерновых;

с раннего утра слышен гром - дождливая погода задержится надолго;

вороны громко каркают - к похолоданию.

Самая счастливая примета дня такая: если на ладонь сел мотылек - ждут удача и финансовое благополучие.

У кого именины 22 июня

Именины сегодня отмечают Кирилл, Мария.

Считается, что люди, рожденные в этот день, обладают острым умом, природной харизмой и твердым характером. Они умеют ставить перед собой цели и настойчиво идут к ним, не отступая перед трудностями. Если такие люди чего-то по-настоящему хотят, то обычно добиваются своего благодаря упорству и внутренней силе.

Читайте также, какой сегодня праздник отмечают в Украине и мире.

Вас также могут заинтересовать новости: