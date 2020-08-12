В Беларуси задержали водителя, сбившего сотрудника ГАИ в Минске

Для поимки машины сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие.

МВД Беларуси заявили о задержании водителя, сбившего сотрудника ГАИ в Минске.

В ведомстве страны опровергли информацию местных СМИ о том, что в него стреляли.

"Сегодня, 12 августа, около 20.00 на пересечении ул. Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний мужчина за рулем "Шкоды" совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан", - говорится в сообщении.

Также в обращении заявили, что для поимки машины сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие. Сотрудника милиции доставили в медучреждение.

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Как сообщили в МВД страны, в этот же вечер около 20:30 на ул. Фрунзе в Барановичах также совершен наезд на сотрудника милиции.

"Виновник произошедшего, водитель автомобиля Great Wall Hover, пытался скрыться. Сотрудники ГАИ начали преследование на служебном автомобиле. На неоднократные требования об остановке мужчина не реагировал. Правоохранители использовали оружие, прострелив колесо", - сказали в пресс-службе.

В результате водитель бросил машину и скрылся. Сейчас его разыскивают. Сотрудника милиции госпитализировали.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

Кандидат в президенты Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам. В дальнейшем Тихановская отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО. Впоследствии стало известно, что она уехала в Литву.

Вечером 11 августа в Минске и других городах Беларуси снова начали собираться протестующие. ОМОН почти сразу начал их задерживать. Ночью произошли новые столкновения протестующих с силовиками - люди пытались установить баррикады и бросали в ОМОНовцев петарды. Сотрудники ОМОНа, использовали резиновые пули и светошумовые гранаты.

На дневные протесты в Минске 12 августа вышли родственники задержанных, предприниматели и сотни женщин в белом. Вечером начались новые массовые задержания.

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