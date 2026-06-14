Руккола очень полезна и доступна все лето, так что непременно стоит добавить ее в рацион.

Руккола давно стала привычной частью салатов, хотя ее характерная горчинка по-прежнему нравится не всем. На самом же деле вкус этой зелени можно заметно смягчить, если правильно подобрать ингредиенты и использовать простые кулинарные приемы. Рассмотрим, как приготовить рукколу - чтобы не горчила и не оставляла неприятное послевкусие.

Салат с рукколой и помидорами - описание и рецепт

Этот рецепт один из самых простых и универсальных: он помогает раскрыть вкус рукколы и при этом смягчить ее природную горчинку за счет сыра и томатов.

Вам понадобятся:

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руккола – 80-100 г;

помидоры черри – 150 г;

пармезан – 30 г;

оливковое масло – 2 ст. л;

лимонный сок – 1 ч. л;

соль – по вкусу;

перец – по желанию.

Пармезан можно заменить на грана падано или любой твердый выдержанный сыр (хотя также популярен салат с рукколой и фетой, например), а черри – на обычные спелые помидоры с ярко выраженной сладостью. Кстати, если вам нравится свежая руккола - рецепт салата не должен содержать кисло-сладких заправок, так как они легко перебивают вкус трав.

Как приготовить рукколу - салат с помидорами

Сначала хорошо промойте рукколу под холодной водой и тщательно обсушите ее, чтобы заправка лучше распределялась по листьям.

Затем разрежьте помидоры пополам, а сыр нарежьте тонкими слайсами или стружкой.

Соедините все ингредиенты в миске, заправьте оливковым маслом и лимонным соком и аккуратно перемешайте, чтобы листья не помялись.

Салат с рукколой и грушей - описание и рецепт

В этом варианте горчинку рукколы хорошо сглаживает сладость груши и меда, так что вкус получается мягким, почти как десерт.

Вам понадобятся:

руккола – 70-100 г;

груша – 1 шт;

грецкие орехи – 30 г;

мед – 1 ч. л;

оливковое масло – 1,5 ст. л;

лимонный сок – 1 ч. л;

соль – щепотка.

Грушу можно заменить на сладкое яблоко, орехи – на миндаль или кешью: их, к тому же, можно слегка поломать руками, чтобы они лучше распределились по миске. Причем если вы не знаете, как приготовить рукколу повкуснее, предварительно замочите ее на 20–30 минут в холодной слегка подсоленной воде - так она станет еще менее горькой.

Салат с рукколой - рецепт с грушей и медом

Орехи слегка подсушите на сухой сковороде на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы они равномерно подрумянились. Грушу нарежьте тонкими ломтиками, удалив сердцевину.

В миске соедините рукколу, грушу и орехи и аккуратно перемешайте. Отдельно смешайте мед, оливковое масло и лимонный сок и тщательно взбейте вилкой или венчиком до однородности.

В самом конце полейте салат с рукколой заправкой и сразу подавайте, пока руккола остается свежей и хрустящей.

Салат с рукколой и курицей - описание и рецепт

Этот более питательный вариант отлично подходит для полноценного приема пищи, а авокадо и курица делают вкус рукколы мягче и менее выраженным.

Ингредиенты:

руккола – 80-100 г;

куриное филе – 150 г;

авокадо – 1 шт;

огурец – 1 шт;

оливковое масло – 2 ст. л;

лимонный сок – 1 ч. л;

соль – по вкусу.

Куриное филе можно заменить индейкой, а авокадо – мягким козьим сыром, чтобы он также придавал блюду кремовую текстуру. Еще по желанию можно сделать салат с рукколой и креветками или любыми другими морепродуктами - заменив ими куриное филе.

Как вкусно приготовить рукколу - рецепт с курицей

Куриное филе отварите или обжарьте до готовности и дайте ему полностью остыть, затем нарежьте небольшими кусочками или ломтиками.

Авокадо очистите, удалите косточку и нарежьте кубиками или тонкими дольками, огурец нарежьте полукружьями.

Соедините все ингредиенты с рукколой в глубокой миске, добавьте заправку и перемешайте.

В целом, если вы любите блюда с рукколой - рецепт всегда можно скорректировать под себя. Главное - правильно сочетать ингредиенты и не использовать слишком много тяжелой, жирной пищи или острых специй, так как такое сочетание может вызывать дискомфорт в желудке.

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