Украинцы, имеющие звание "ветеран труда", пользуются рядом государственных льгот и скидок.

Немало людей в Украине удостоены статуса ветерана труда и могут получить предусмотренные им льготы. Такое звание имеют люди, которые работали почти всю взрослую жизнь. Например, его могут присвоить за стаж 40 лет. Мы узнали, будет ли в 2026 году надбавка к пенсии ветеранам труда в Украине и какие льготы от государства действуют для таких граждан.

Кто получит звание ветерана труда – сколько лет стажа нужно

Как говорится в статье 6 закона Украины №3721, такое звание могут получить мужчины со стажем работы 40 лет и женщины со стажем 35 лет, при этом они должны быть пенсионерами. Но это не единственная категория. Статус могут присвоить и при стаже 30 и 25 лет соответственно, если человек работал в тяжелых условиях. Также ветеранами труда считаются лица с инвалидностью 1 или 2 группы (но не 3), если у них есть как минимум 15 лет стажа.

О том, как получить звание ветерана труда, говорится на портале "Дія" – для этого нужно обратиться в органы местного самоуправления.

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Какая надбавка к пенсии ветеранам труда

Если вы ветеран труда – надбавка к пенсии именно на этом основании не начисляется. За само звание доплат нет, однако таким лицам могут увеличить пенсионные выплаты за сверхнормативный стаж.

Доплата к пенсии за сверхнормативный стаж начисляется женщинам, проработавшим более 30 лет, и мужчинам, если они работали более 35 лет. Таким категориям повысят сумму на 1% от размера выплат, но не более чем на 25,95 гривень за каждый год, превышающий норму. Таким образом, пенсия для ветеранов труда в Украине со стажем 40 лет может вырасти на 129,75 гривень, если это мужчина, или на 259,5 гривень, если женщина.

Также стоит помнить, что в Украине существует доплата к пенсии по возрасту. Ее размер не зависит от того, является ли человек ветераном труда.

Какие льготы предоставляются ветеранам труда в Украине

Граждане с таким статусом имеют право на десятки льгот и скидок от государства. Полный их перечень содержится в статье 7 Закона №3721. Мы перечислим самые важные из них, которыми часто пользуются. Итак, ветераны труда имеют следующие льготы:

бесплатный проезд в общественном транспорте, за исключением маршруток, а также в междугородних автобусах по области;

первоочередный ремонт жилья и компенсация расходов на топливо;

обслуживание в больницах и аптеках вне очереди;

первоочередная госпитализация;

установка зубных протезов в первоочередном порядке и бесплатно;

приоритетное санаторно-курортное лечение для ветеранов труда (получить можно по справке от врача о необходимости такого лечения);

Также важно знать, что хотя доплаты ветеранам труда нет, но существует несколько финансовых послаблений. Например, такие граждане могут не платить земельный налог. Перечень льгот может быть расширен, если лицо дополнительно имеет особые заслуги перед Украиной.

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