Если виноград не цветет или теряет соцветия, проблему важно устранить как можно скорее.

Уход за виноградом обычно считается несложной задачей, но в июне многие садоводы сталкиваются с неожиданной проблемой: кустарник вроде бы развивается нормально, но не идет в цветение, либо соцветия быстро сохнут и опадают еще до формирования завязей. Причем проблема эта почти всегда связана с неправильными условиями выращивания или ухода.

Разберемся, почему осыпаются соцветия винограда, какие у этого могут быть причины и как это исправить.

Как ухаживать за виноградом в начале лета - почему он может сохнуть

Период цветения винограда является одним из наиболее чувствительных этапов его развития: любое отклонение от нормы сразу же отражается на состоянии соцветий, а значит - и на качестве всего урожая.

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Одной из самых распространенных причин, по которой сохнут соцветия винограда, считается неправильный водный режим. При избытке влаги корни получают меньше кислорода и хуже усваивают питательные вещества, а при засухе растение быстро ослабевает: соцветия пересыхают, опыление проходит неполноценно, и куст может сбрасывать цветки, чтобы сохранить силы.

Также на то, почему виноград не дает плодов, сильно влияет температура воздуха. При высокой температуре пыльца быстро теряет способность к оплодотворению, а прохладная и влажная погода в принципе может ухудшать опыление. В итоге цветение становится "пустым", а соцветия могут осыпаться.

Не менее важно понимать, чем подкормить виноград в июне: избыток азота, например, усиливает рост зеленой массы, но ослабляет цветение. В этом случае виноград "жирует", а соцветия получают меньше питания и могут засыхать еще до завязывания ягод. При этом нехватка микроэлементов также ухудшает развитие цветков.

Уход за виноградом летом - другие причины его болезненности

Нарушение роста - когда куст направляет слишком много сил на развитие побегов, а не на формирование гроздей - также часто проявляется при сильной загущенности. В таком случае внутренняя часть куста получает мало воздуха и света, поэтому его стоит проредить и убрать лишние побеги.

Впрочем, на этом уход за виноградом в июне не заканчивается: нельзя исключать естественные болезни винограда и вредителей, которые ослабляют растение в период цветения. Поврежденные ткани хуже удерживают цветки, а ослабленные соцветия легче страдают от жары, ветра и нехватки влаги, из-за чего быстрее осыпаются.

Так, если проблема в поверхностных заболеваниях, виноград желательно опрыскать препаратами на основе серы или меди, а от вредителей - использовать специальные инсектициды или биопрепараты. Причем саму обработку стоит проводить вечером в сухую погоду, чтобы не повредить цветение.

Таким образом, отсутствие цветения или осыпание соцветий в июне практически всегда связано с нарушением баланса влаги, питания или температуры. А потому, зная, сколько воды нужно винограду и как правильно за ним ухаживать, вы сможете наладить его цветение и сохранить будущий урожай.

Ранее мы опубликовали посевной календарь на весь июнь.

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