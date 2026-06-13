В народе православный праздник сегодня называют Акулина Гречишница или Акулина Комарница.

13 июня православная церковь чтит память мученицы Акилины Старшей - святой, которая приняла страдания за веру и осталась верной Христу до конца.

В этот день вспоминают ее жизненный подвиг, духовную стойкость и силу веры.

О том, с какими традициями и народными приметами связана дата, какие обычаи соблюдали наши предки и какой церковный праздник приходится на 13 июня по старому стилю - читайте в материале.

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Какой сегодня церковный праздник в Украине

13 июня по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святую мученицу Акилину Старшую, жившую в III веке на территории Финикии (современный Ливан).

Акилину с детства воспитывали в христианской вере, в 12 лет девочка рассказала о Христе своим подругам, за что ее повели к правителю Волусиану. Несмотря на уговоры и обещания, она не отреклась от веры и смело исповедовала Христа. За это Акилину подвергли жестоким пыткам, однако, согласно преданию, ночью ей явился ангел и чудесным образом исцелил раны.

Когда утром правитель увидел Акилину живой и невредимой, то пришел в ужас и тут же велел казнить ее. Акилина умерла еще до исполнения приговора. Ее мощи перенесли в Константинополь, где в честь мученицы был возведен храм.

Православный праздник сегодня в старом календаре

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю - 13 июня чтят апостола от 70-ти Ерма.

Традиции дня, что нельзя делать сегодня

В молитвах к святой мученице Акилине просят помощи в исцелении от болезней, укреплении семьи и поддержке в повседневных делах. Также к святой обращаются фермеры и огородники с просьбами о хорошем урожае, особенно гречихи.

В народной традиции этот день известен как Акулина Гречишница, а также Акулина Комарница. Связано это с началом активного периода посева гречихи и одновременно с нашествием комаров и мошкары, которое доставляло неудобства людям и скоту.

Существовали и земледельческие обычаи: гречиху старались сеять либо за неделю до этого дня, либо через неделю после, ориентируясь на погоду. При этом до обеда высевали "светлые" культуры, а после - "темные", считая такое распределение наиболее удачным для будущего урожая.

Главным символом праздника считается гречневая каша - ее готовили из прошлогодних запасов и обязательно угощали малоимущих, верили, что так в дом придут достаток и благополучие. Считается, что если съесть гречку сегодня, то это принесет удачу на весь год.

В церковной традиции в этот день, как и в любой другой, осуждаются злоба, зависть, уныние, отчаяние и любые дурные мысли. Верующим напоминают о важности добрых поступков, смирения и взаимопомощи.

В народных представлениях 13 июня считался днем, когда стоит быть особенно осторожным в делах и поведении. По поверьям, тяжелая работа в поле или на огороде может оказаться напрасной, поэтому лопаты, тяпки и грабли без крайней необходимости в руки лучше не брать. Также нельзя жаловаться на жизнь - говорят, что после этого трудности только усиливаются.

Приметы 13 июня

Наши предки внимательно следили за природой в день Акулины Гречишницы, чтобы узнать погоду, урожай и даже настроение будущего лета:

днем солнечно и много комаров - к устойчивой хорошей погоде;

утром сильно пахнут цветы - к скорому дождю;

если солнечно и при этом много комаров - впереди длительный период теплой погоды;

утром мошкара собирается в тучи - к ясной погоде;

птицы и цыплята прячутся от жары - к ненастью;

собаки катаются по земле - к приближающемуся дождю;

цветы лютика закрываются при солнце - к ухудшению погоды.

Самая яркая примета дня гласит: если ночь на 13 июня звездная, лето и осень будут щедрыми на грибы и ягоды.

Кто отмечает именины сегодня

13 июня именины отмечают: Акулина, Анна, Антонина, Иван.

Считается, что люди, родившиеся в этот день, обладают сильным внутренним стержнем и высокой целеустремленностью. Они умеют добиваться желаемого и часто рассчитывают только на себя. Отличаются высокой работоспособностью и энергичностью: рано начинают день и поздно его заканчивают, успевая многое.

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