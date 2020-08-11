Тихановская рассказала, почему внезапно уехала из Беларуси, записав эмоциональное видео
11:44, 11 августа 2020Мир
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Кандидат в президенты Беларуси сейчас находится в Литве.
Светлана Тихановская / фото REUTERS
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказала, что решила покинуть территорию страны из-за своих детей.
Об этом идет речь в ее новом видеообращении, которое появилось в Youtube.
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Она заявила, что "так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально". Решение выехать из Беларуси она назвала тяжелым и самостоятельным.
"Я знаю, что многие меня поймут, многие осудят, а многие и возненавидят. Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети - это самое важное, что есть в нашей жизни", - сказала она.
Протесты в Беларуси и отъезд Тихановской: что известно
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов.
- Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- В понедельник вечером 10 августа протесты возобновились. Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.
- Кандидат в президенты отказалась от участия в акциях протеста. По словам ее пресс-секретаря, Тихановская не хотела бы оказаться рядом со своим мужем, Сергеем Тихановским, в СИЗО.
- Тихановская заявила о том, что считает себя победителем прошедших выборов, и призвала своего соперника, действующего президента Александра Лукашенко, к переговорам.
- Сегодня стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве.
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