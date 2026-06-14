Беларусь обеспечивает российское оружие важными компонентами: эксперт рассказал детали

Храпчинский подчеркнул, что страна может наносить маркировку иностранных производителей.

Беларусь создавала производственную базу для микрочипов – чтобы теперь Россия пользовалась ими. Об этом рассказал руководитель компании-производителя вооружений Анатолий Храпчинский в комментарии LIGA.net.

По его словам, главная опасность – не в обходных поставках из третьих стран, а в собственных производственных мощностях России и ее союзников. Именно на это, по его мнению, стоит обращать первоочередное внимание, а не только отслеживать санкционные схемы.

Как отметил эксперт, еще с 2014 года режим Лукашенко активно "скупил по всему миру" станки для изготовления микрочипов. Сейчас в стране действует 14 предприятий по производству микропроцессоров – и этот ресурс, по его словам, Москва использует в своих военных целях.

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Храпчинский также добавил, что Беларусь могла сохранить возможность наносить на детали данные иностранных производителей.

"И она (Беларусь – ред. УНИАН) могла сохранить возможность нанесения тех данных, которые ранее печатались на них. То есть микрочип может быть изготовлен в Беларуси, а будет указано, что он изготовлен, например, на Тайване", – пояснил он.

Прецеденты, по его словам, уже фиксировались. Один из модулей планирования и коррекции – такие устанавливают на управляемые авиабомбы, чтобы увеличить их дальность на десятки километров – сначала все приняли за южнокорейский. Оказалось – подделка.

Белорусский плацдарм РФ

Ранее УНИАН писал, что Россия создала как минимум пять новых площадок для запуска "Шахидов" в Брянской, Орловской и Смоленской областях, причем некоторые из них расположены всего в нескольких десятках километров от границы с Беларусью. Крупнейший комплекс возле села Цимбулова в Орловской области российские СМИ уже окрестили "крупнейшим дронопортом в мире", а его площадь этой весной почти удвоилась.

Стоит добавить, что по данным ГПСУ, россияне все чаще используют Беларусь для дроновых атак по Украине.

"Большинство дронов, которые запускает Россия для массированных атак на Украину, заходят на территорию Беларуси и следуют по ее территории, чтобы в дальнейшем через Киевскую, Житомирскую области залететь в Украину. За последние несколько недель фиксируется увеличение использования такой тактики", – подчеркнул представитель ГПСУ.

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