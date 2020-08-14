В МВД Беларуси заявили, что отпустили уже более 2 тысяч задержанных протестующих

Официальный представитель министерства Ольга Чемоданова пояснила, что "в МВД озабочены проблемой перенаполняемости мест содержания задержанных".

В Министерстве внутренних дел Беларуси заявляют, что отпустили уже более 2000 задержанных протестующих.

Читайте такжеВ Беларуси пройдет самый Масштабные в истории страны марш свободы

Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"В МВД обеспокоены проблемой переполненности мест содержания задержанных. Более двух тысяч граждан уже отпущены домой. Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы. Мы делаем все возможное для решения сложившейся ситуации", - заявила Чемоданова.

Протесты в Беларуси: хроника событий

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко