В МВД Беларуси заявили, что отпустили уже более 2 тысяч задержанных протестующих
15:45, 14 августа 2020Мир
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Официальный представитель министерства Ольга Чемоданова пояснила, что "в МВД озабочены проблемой перенаполняемости мест содержания задержанных".
В Беларуси задержали тысячи человек / REUTERS
В Министерстве внутренних дел Беларуси заявляют, что отпустили уже более 2000 задержанных протестующих.
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Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
"В МВД обеспокоены проблемой переполненности мест содержания задержанных. Более двух тысяч граждан уже отпущены домой. Этот процесс идет непрерывно, продолжается и сейчас. Понимаем, что не так быстро, как хотелось бы. Мы делаем все возможное для решения сложившейся ситуации", - заявила Чемоданова.
Протесты в Беларуси: хроника событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов (4661075 человек), его основная оппонентка Светлана Тихановська - 10,1% (588 622 человека), за Андрея Дмитриева проголосовали 1,21% избирателей (70 671 человек), за Анну Канопацкую - 1,67% (97 489 человек), за Сергея Череченя - 1,14% (66 613 человек). Против всех - 4,59% (267 360 человек).
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.
- 12 августа стало известно, что в Беларуси задержали 9-х украинцев, но благодаря работе украинских дипломатов их отпустили.
- В тот же день в Беларуси задержали трех украинцев - волонтеров благотворительного фонда "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также Оксану Алешину, которых обвинили в организации массовых беспорядков.
- 13 августа стало известно, что в Бресте во время протестов задержали еще одного украинца.
- 13 августа вечером часть задержанных белорусов начали отпускать на свободу.
- 14 августа президент Владимир Зеленский заявил об освобождениипосле настойчивых действий украинской стороны трех ранее задержанных украинцев в Беларуси - Васильева, Реуцкого и Алешину.
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