Разбираемся, когда можно ловить рыбу в июне - какие дни будут самыми удачными для клева.

Удачная рыбалка - это всегда результат подготовки. Хороший улов складывается из знания водоема, правильно подобранных снастей и, казалось бы, неочевидного фактора - астрологии.

Оказывается, положение планет и фазы Луны влияют на клев, и опытные рыбаки давно это учитывают. Лунный календарь рыболова на июнь 2026 поможет выбрать самые удачные дни для выхода на воду.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Когда идти на рыбалку - как Луна влияет на рыбу

Луна воздействует на гидросферу - она порождает приливы и отливы и регулирует биоритмы живых существ. Рыба - не исключение. В одни фазы она становится пассивной и осторожной и почти не реагирует на приманки. В другие - поведение е резко меняется, и рыбалка становится куда результативнее.

В июне 2026 года лунный цикл будет таким:

убывающая и растущая Луна (1-14 и 16-29 июня) - середина каждой из фаз - наиболее перспективное время для рыбалки, чем дальше дата от новолуния и полнолуния, тем активнее ведет себя рыба;

новолуние и полнолуние (15 и 30 июня) - самые неудачные дни для ловли, слабый клев будет не только в сами переломные точки цикла, но и в ближайшие к ним даты.

Луна - весомый, но не единственный фактор. На результат вылазки на воду также влияют погода, температура и уровень воды, опыт рыболова и грамотно подобранное снаряжение.

Лунный календарь рыбалки в июне 2026

Июнь 2026 года по лунному календарю рыболова делится на четыре периода:

отличный клев - 4, 19, 20, 21, 22 и 23 июня, Луна занимает наиболее благоприятную позицию, рыба активно реагирует на приманки;

хороший клев - 3, 5, 6, 7, 18, 24 и 25 июня, Луна постепенно смещается из оптимальной зоны, однако активность рыбы остается выше среднего;

слабый клев - прогнозируется 2, 8, 9, 10, 17 и 26 июня, поведение рыбы становится менее предсказуемым, результативность падает;

неблагоприятные дни - 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29 и 30 июня, даже проверенные снасти дают слабый результат.

Еще один важный момент - в Украине действуют "Правила любительской рыбалки". За их нарушение предусмотрены немалые штрафы. Поэтому перед поездкой лучше заранее уточнить, разрешена ли рыбалка в выбранном месте, какие снасти можно использовать и какую рыбу ловить запрещено.

Сейчас это особенно важно, ведь с апреля в Украине стартовал нерестовый запрет на рыбалку. Из-за того, что разные виды рыбы нерестятся при разной температуре воды, ограничения действуют почти два месяца:

на реках - ориентировочно до 20 мая;

на водохранилищах - до 10 июня;

в придаточных системах - до 30 июня.

Конкретные сроки для каждого региона публикуют местные органы рыбоохраны. Под ограничения попадают нерестилища, специальные нерестовые зоны и миграционные пути рыбы.

В пределах населенных пунктов рыбачить разрешено, но только с берега, не более чем с двумя крючками на человека и вне нерестовых участков. На частных водоемах правила может устанавливать арендатор, поэтому там рыбалка в период нереста иногда допускается.

