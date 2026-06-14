Вэнс ответил на слухи о состоянии здоровья Трампа

По словам вице-президента, у Трампа больше выносливости и энергии, чем у людей, которые на 30 лет моложе его.

Президент США Дональд Трамп здоров и полон энергии. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью CBS News, отвечая на публикации в СМИ по этой теме.

"Я думаю, что [президент Трамп] в отличном здоровье. Знаете, вы видите, как люди в СМИ постоянно говорят об этом... Это просто то, о чем СМИ будут говорить. Но из того, что я видел, я буквально ни разу не подумал, что у него нет выносливости или энергии, чтобы выполнять эту работу", – сказал Вэнс.

Он подчеркнул, что у Трампа даже "больше выносливости и энергии, чем у многих людей в кабинете министров, которые на 30 лет моложе его".

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"И я думаю, что это хорошо, потому что вам нужен президент, способный выполнять такую тяжелую работу каждый день", – добавил вице-президент.

Здоровье Трампа: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в конце мая в США опубликовали отчет о состоянии здоровья Трампа. Согласно ему, Трамп "остается в отличном состоянии здоровья, демонстрируя хорошую работу сердца, легких, нервной системы и общее физическое состояние". Также в отчете утверждается, что Трамп "полностью годен к исполнению всех обязанностей" президента. Что касается синяков на руках, на которые обращали внимание СМИ, то медики утверждали, что они "соответствуют незначительному раздражению мягких тканей, связанному с частыми рукопожатиями на фоне приема аспирина для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний".

Между тем появилась информация, что у Трампа, вероятно, психическое расстройство. Группа из 36 медицинских специалистов – неврологов, психиатров и психологов, большинство из которых являются профессорами американских университетов в отставке, – обнародовала открытое письмо с "медицинскими опасениями" в отношении президента США. В нем говорилось о том, что психическое состояние Трампа якобы ухудшается, а его поведение вызывает все большее беспокойство.

Также недавно известный в Украине врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский поставил диагноз Трампу, отметив, что президент США может страдать деменцией. "У меня никаких особых сомнений в этом нет. Это нормальный диагноз. Он в этом не виноват, по большому счету. Это очевидно, абсолютно импульсивное поведение, когда человек забывает, что он говорил вчера", – объяснял врач.

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