"Ой, не в тот": в Минске силовики перепутали обычный автобус с автозаком (видео)
22:19, 10 августа 2020Курьёзы
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На видео можно видеть, что силовики практически посадили задержанного в автобус, но передумали в последний момент.
Белорусские силовики чуть не бросили задержанного в городской автобус / Скриншот с видео
В Минске сотрудники ОМОНа едва не погрузили задержанного белоруса в обычный автобус вместо автозака.
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Видео свидетельницы событий из Instagram опубликовано в Telegram-канале блогера Ильи Варламова.
На кадрах можно видеть, что силовики практически посадили задержанного в автобус, но передумали в последний момент.
Протесты в Беларуси: что происходит
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.
- Штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской решил не признавать предварительнее результаты выборов. Позже Тихановская назвала себя победителем выборов.
- Вечером 9 августа тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.
- Министерство внутренних дел Беларуси заявило о задержании около 3 тысяч человек в ночь на 10 августа. По данным МВД, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.
- В Белорусском сегменте интернета призвали граждан выходить на протесты по всей стране. Участникам протеста дали четкие инструкции, как действовать в случае повторения жестких действий со стороны силовиков.
- После 19:00 в центре Минска снова начали собираться активисты, однако ОМОН почти сразу начал задерживать их. На улице Кальварийской силовики открыли огонь по демонстрантам.
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