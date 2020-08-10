"Ой, не в тот": в Минске силовики перепутали обычный автобус с автозаком (видео)

На видео можно видеть, что силовики практически посадили задержанного в автобус, но передумали в последний момент.

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