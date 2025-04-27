По словам советника президента США, Трамп настроен использовать дипломатию для решения конфликта в Украине.

Президент США Дональд Трамп настаивал на личных переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским во время похорон Папы Римского. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц в эфире Fox News, передает The Telegraph.

По его словам, президент США был решительно настроен встретиться с Зеленским лично в Ватикане, чтобы продвинуть вперед мирные переговоры.

"Он был полон решимости поговорить с Зеленским с глазу на глаз и обсудить, как мы собираемся положить конец крупнейшей сухопутной войне в Европе", - отметил Уолтц.

Советник подчеркнул, что Трамп настроен использовать дипломатию, чтобы закончить эту войну и разговаривать с обеими сторонами.

"Это было действительно особенным - стоять там вместе с другими мировыми лидерами и наблюдать за тем, как президент Трамп ведет за собой", - добавил Уолтц.

Также он отметил, что 100 дней назад бывший президент США Джо Байден не видел конца войны, однако Трамп полон решимости.

Встреча Трампа и Зеленского в Ватикане - что известно

Как сообщал УНИАН, во время похорон Папы Римского 26 апреля президенты Украины и США провели переговоры. После этого Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом в Ватикане.

"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны", - рассказал украинский лидер.

Позже Трамп сделал сильное заявление после встречи с Зеленским. Он подчеркнул, что у Путина не было никакой причины выпускать ракеты по гражданским районам, городам и поселкам Украины в последние дни.

"Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет прекращать войну, а просто водит меня за нос, и с ним нужно бороться по-другому, с помощью "банковских" или "вторичных санкций", - отметил Трамп.

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