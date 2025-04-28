Он называет их встречу прекрасной.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский стал более "спокойным" и заинтересованным в соглашении о прекращении войны.

Как передает CNN, политик рассказал, что во время "прекрасной" встречи в Ватикане они успели коротко обсудить вопрос оккупированного Крыма. Также Зеленский призвал Вашингтон передать Украине больше оружия. Трамп сказал журналистам, что их отношения никогда не были плохими, а спор в Белом доме стал лишь "небольшим препятствием":

"Я вижу, что он стал спокойнее. Я думаю, что он понимает картину. И я думаю, что он хочет заключить сделку".

В то же время американский президент вновь заявил, что был очень разочарован российским обстрелом Киева, поэтому не может с уверенностью сказать, серьезно ли кремлевский правитель Путин настроен на прекращение войны.

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"Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение. Я верю, что у нас есть рамки соглашения, и я хочу, чтобы он подписал его, покончил с этим и просто вернулся к жизни", - подчеркнул он.

Встреча Трампа и Зеленского в Ватикане

Как известно, короткие переговоры между президентами Украины и США состоялись 26 апреля в Ватикане, перед похоронами Папы Франциска. Это была их первая личная встреча после конфликта в Белом доме в феврале, когда стороны разошлись во взглядах на условия мирного урегулирования.

Кроме того, встреча состоялась после заявлений команды Трампа о том, что они могут выйти из переговоров, и срыва консультаций в Лондоне. По данным СМИ, американскую сторону возмутило нежелание Украины идти на территориальные уступки.

Владимир Зеленский после переговоров сообщил, что эта встреча может стать исторической, если Киеву и Вашингтону удастся достичь общих результатов. Согласно его заявлению, они обсуждали прекращение огня и длительный мир.

А Трамп написал в сети, что обстрелы Украины заставляют его думать, что Путин может не желать прекращения войны, поэтому стоит давить на него с помощью новых санкций.

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