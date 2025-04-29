Глава государства отметил, что россияне используют в качестве прикрытия военные учения.

Россия "готовит что-то" в Беларуси этим летом. В качестве повода россияне используют военные учения.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите Триморья. По его словам, "именно так обычно начинаются новые атаки" россиян.

"Но куда на этот раз? Я не знаю. Украина? Литва? Польша? Не дай бог! Но мы все должны быть готовы. Все наши институты открыты к сотрудничеству", – подчеркнул глава государства.

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Россия собирается построить в Беларуси завод и лабораторию по производству беспилотников. Эти намерения подтвердил российский диктатор Владимир Путин. Также страны хотят сотрудничать в области авиастроения.

Несколько недель назад главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.ua рассказал, что россияне запланировали учения в Беларуси на осень. По его словам, видимость военных учений – это способ перебазировать войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск. Он напомнил, что так происходило и в 2022 году.

"Вы же помните, что сначала была создана группировка, она проводила учения, и мы все надеялись, что они закончатся, российские войска вернутся на свою территорию. Но когда было принято решение о том, что эти учения продолжаются, для меня стало очевидно, что все", – добавил он тогда.

Сырский не ждет повторения тех событий осенью, однако и заметил, что надо этот фактор учитывать.

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