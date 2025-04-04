В будущем отношения с Америкой уже никогда не будут столь доверительными, как до недавнего времени.

Введением высоких тарифов на импорт в США Дональд Трамп продемонстрировал пренебрежение к главным торговым партнерам и навсегда испортил отношения с ними. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, которую цитирует Politico.

"Мы знаем, что отношения никогда не будут прежними. Это мое послание европейцам: отношения с США никогда не будут прежними", - сказала она на встрече министров иностранных дел стран НАТО.

Канада, страны ЕС, Япония, Тайвань и Южная Корея получили от США высокие ввозные пошлины, невиданные со времен Великой депрессии 1930-х годов. Жоли считает показательным, что пошлины ударили по ключевым торговым партнерам США.

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"Мы покупаем у США больше, чем у Великобритании, Франции, Китая и Японии вместе взятых. Когда вы относитесь к своему лучшему клиенту, так, как относились к нам... это означает, что вы хотите кардинально изменить то, как вы работаете", - сказала представительница Канады.

Она также отметила, что в конце концов введенные пошлины превратятся в опосредованный налог для американского народа, который за все заплатит, покупая импортные товары по более высокой цене. Джоли призвала европейцев "донести это сообщение" до граждан США, чтобы повлиять на администрацию США.

Новые американские пошлины: последние новости

Как писал УНИАН, американская юридическая группа подала в суд на президента США из-за введения им жестких пошлин на импорт. Юристы говорят, что Трамп незаконно обошел Конгресс и Закон о чрезвычайных международных экономических полномочиях 1977 года.

Сам Трамп уже заявил, что готов снизить пошлины, если другие страны предложат ему что-то "феноменальное"."Пошлины дают нам огромные возможности для ведения переговоров", - сказал Трамп, добавив, что "каждая страна звонила нам".

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