Управляющая Международного валютного фонда сообщила о рисках из-за действий президента США.

Введение сокрушительных пошлин президентом США Дональдом Трампом несет большой риск для мировой экономики. Такое предупреждение сделала управляющая Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает Bloomberg.

"Мы все еще оцениваем макроэкономические последствия объявленных тарифных мер, но они явно представляют собой значительный риск для глобальных перспектив в период вялого роста", - отметила она.

По словам Георгиевой, эксперты продолжают оценивать последствия для экономики из-за заявлений Трампа, после которых обвалились мировые рынки.

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"Важно избегать шагов, которые могут еще больше навредить мировой экономике. Мы призываем США и их торговых партнеров конструктивно работать над урегулированием торговой напряженности и снижением неопределенности", - добавила Георгиева.

Напряженность на мировых рынках из-за Трампа

Как писал УНИАН, Дональд Трамп объявил о введении новых сокрушительных пошлин на импорт товаров. Он заявил, что это вернет "золотой век".

В частности, США ввели пошлины в размере 25% на все автомобили иностранного производства и запчасти, которые будут импортироваться в Америку. Также Вашингтон ввел 20% пошлины на товары из ЕС.

Трамп "перепугал" рынки новыми пошлинами. 3 апреля акции на мировых рынках упали, а инвесторы обратили свое внимание на облигации, золото и иену. По словам главного стратега по рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона в J.P. Morgan Asset Management Тай Хуэя, пошлины повлияют на экономику США, на цены и на предложение.

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