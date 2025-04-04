Истец потребовал от суда признать действия Трампа незаконными.

Юридическая группа New Civil Liberties Alliance, поддерживаемая консерваторами, подала в суд на президента США Дональда Трампа из-за введения им жестких пошлин. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, истец обвинил Трампа в незаконном введении жестких тарифов на китайские товары.

Уточняется, что фирма NCLA представляет интересы небольшой розничной компании Simplified, которая специализируется на продаже канцелярских товаров. Иск был подан в федеральный суд во Флориде. Юристы отметили, что Трамп незаконно обошел Конгресс, введя пошлины в соответствии с Законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях 1977 года.

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Истец потребовал от суда вынесения постановления, которое могло бы признать действия президента США неконституционными и нарушающими административные правила.

В иске также указаны Министерство внутренней безопасности США и высшие должностные лица ведомства в качестве ответчиков. Ни в Белом доме, ни в министерстве обращение фирмы в суд не прокомментировали.

Пошлины Трампа

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп объявил о введении жестких пошлин на товары, которые поставляются в США. Это обвалило цены на мировых рынках.

По данным Politico, пошлины Трампа угрожают производству оружия в США. Источники издания в дипломатических кругах пояснили, что такой подход американского лидера может заставить скептически настроенных партнеров искать другие пути сотрудничества.

Столкнувшись с жесткой критикой, Трамп заявил, что готов снизить пошлины, если другие страны смогут предложить что-то "феноменальное".

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