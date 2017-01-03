В Турции установили личность террориста, который устроил кровавую стрельбу в ночном клубе Стамбула

12:55, 03 января 2017
Мир
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Террористом оказался гражданин Кыргызстана.

Подозреваемый в теракте до сих пор на свободе / скриншот

В Турции установили личность неизвестного, который совершил нападение на ночной клуб в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек. Об этом на своей странице в Twitter написал директор разведки израильского агентства Майкл Горовиц.

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Отмечается, что теракт совершил 28-летний гражданин Кыргызстана Яхья Маршапов.

Сейчас террорист находится на свободе.

Как сообщал УНИАН, в Стамбуле в новогоднюю ночь в результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек.

Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.

Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в ночном клубе в Стамбуле.

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Новость в сюжете: Стрельба в ночном клубе Стамбула
Теги: #стрельба#терроризм#Стамбул