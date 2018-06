В Турции установили личность террориста, который устроил кровавую стрельбу в ночном клубе Стамбула

В Турции установили личность неизвестного, который совершил нападение на ночной клуб в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек. Об этом на своей странице в Twitter написал директор разведки израильского агентства Майкл Горовиц.

Читайте такжеВ Стамбуле арестовали 12 человек по делу о теракте в ночном клубе

Отмечается, что теракт совершил 28-летний гражданин Кыргызстана Яхья Маршапов.

Turkish authorities have confirmed that the #Istanbul attacker is Lakhe Mashrapov, a 28-year old citizen from Kyrgystan pic.twitter.com/s4cY0ncKHg