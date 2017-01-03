В Турции установили личность террориста, который устроил кровавую стрельбу в ночном клубе Стамбула

В Турции установили личность неизвестного, который совершил нападение на ночной клуб в Стамбуле, в результате которого погибли 39 человек. Об этом на своей странице в Twitter написал директор разведки израильского агентства Майкл Горовиц.

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Отмечается, что теракт совершил 28-летний гражданин Кыргызстана Яхья Маршапов.

Turkish authorities have confirmed that the #Istanbul attacker is Lakhe Mashrapov, a 28-year old citizen from Kyrgystan pic.twitter.com/s4cY0ncKHg — Michael Horowitz (@michaelh992) 3 января 2017 г.

Сейчас террорист находится на свободе.

Как сообщал УНИАН, в Стамбуле в новогоднюю ночь в результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек.

Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.

Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в ночном клубе в Стамбуле.