"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Стамбуле

Экстремистская группировка «Исламское государство» взялоа ответственность за расстреле 39 человек в ночном клубе в Стамбуле, пишет Reuters.

В заявлении ИГИЛ говорится, что террористическая группировка продолжает «благословенные операции».

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"В продолжение благословенных операций, которые Исламское государство проводит против защитника креста, Турции, героический солдат халифата ударил по одному из самых известных ночных клубов, где христиане отмечают свой отступнический праздник ", - говорится в заявлении ИГИЛ.

Напомним, сегодня турецкие СМИ сообщили, что нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле мог сделать гражданин Узбекистана или Кыргызстана. В то же время другие турецкие СМИ сообщали, что подозреваемый в теракте также связан с ИГИЛ.

Как сообщал УНИАН, в Стамбуле в новогоднюю ночь в результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек.

Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.

Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в ночном клубе Стамбула.

"Члены СБ ООН решительно осуждают ужасную и варварскую террористическую атаку", - говорится в пресс-релизе ООН. В нем также отмечается, что "все теракты являются преступными и не имеют оправдания, независимо от мотивов их совершения, времени, места и исполнителей".

Члены СБ ООН отметили, что терроризм в любой форме является одной из крупнейших угроз мировой безопасности. Также они подчеркнули, что организаторы и спонсоры терактов должны предстать перед правосудием, поэтому призвали все государства активно сотрудничать с правительством Турции.