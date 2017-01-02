Полиция обнародовала новое фото вероятного стамбульского террориста
15:25, 02 января 2017Мир
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Лицо зафиксировала камера наблюдения.
Вероятный стамбульский террорист / CNN Turk
Турецкая полиция опубликовала фотографию подозреваемого в совершении теракта в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь. Об этом сообщает CNN Turk.
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Как сообщал УНИАН, в Стамбуле в новогоднюю ночь в результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек.
Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.
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Новость в сюжете: Стрельба в ночном клубе Стамбула