Полиция обнародовала новое фото вероятного стамбульского террориста

Турецкая полиция опубликовала фотографию подозреваемого в совершении теракта в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь. Об этом сообщает CNN Turk.

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Как сообщал УНИАН, в Стамбуле в новогоднюю ночь в результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек.

Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.