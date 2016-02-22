Мэр Лондона будет агитировать за выход Великобритании из ЕС

Такое заявление он сделал в воскресенье, 21 февраля, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

"Я буду выступать за то, чтобы голосовали за выход (Соединенного Королевства из ЕС - ред.), поскольку я хочу лучших условий для народа этой страны, чтобы сохранить для него деньги и вернуть контроль", - отметил Джонсон.

Ранее о возможности такого решения консервативного политика в своем микроблоге Twitter написала редактор ВВС Лаура Куенссберг. Она считает, что решение Джонсона очень усилит позиции сторонников Brexit (выхода страны из ЕС).

Boris WILL campaign to leave the EU -Huge boost for Out, big blow for number ten altho expected - more soon — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) February 21, 2016

Лондонского мэра обозреватели считают потенциальным преемником британского премьер-министра Дэвида Кэмерона.

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Тем временем Кэмерон, который агитирует за сохранение членства Великобритании в ЕС, заручился поддержкой большинства министров своего правительства. После заседания 20 февраля, на котором премьер рассказал о результатах переговоров на саммите в Брюсселе, только шесть министров заявили, что поддерживают Brexit. Среди них, однако, был и личный друг и союзник Кэмерона, министр юстиции Майкл Гоув.

Впрочем, гораздо важнее, по мнению наблюдателей, является то, что позицию Кэмерона поддержали такие тяжеловесы британской политики, как министры внутренних дел Тереза Мэй, иностранных дел Филипп Хэммонд, а также министр обороны Майкл Фэллон.

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Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон уговаривает мэра Лондона Бориса Джонсона не присоединяться к кампании по агитации за выход страны из ЕС.

Напомним, страны-члены Европейского Союза и Великобритания достигли договоренностей о дальнейшем пребывании Соединенного Королевства в составе Содружества.

Несмотря на эту договоренность, в июне 2016 года должен состояться референдум о выходе Великобритании из состава ЕС. Однако эти меры, по мнению Кэмерона, позволят получить большинство голосов в поддержку членства страны в Евросоюзе.