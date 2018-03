Мэр Лондона будет агитировать за выход Великобритании из ЕС

Такое заявление он сделал в воскресенье, 21 февраля, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

"Я буду выступать за то, чтобы голосовали за выход (Соединенного Королевства из ЕС - ред.), поскольку я хочу лучших условий для народа этой страны, чтобы сохранить для него деньги и вернуть контроль", - отметил Джонсон.

Ранее о возможности такого решения консервативного политика в своем микроблоге Twitter написала редактор ВВС Лаура Куенссберг. Она считает, что решение Джонсона очень усилит позиции сторонников Brexit (выхода страны из ЕС).

Boris WILL campaign to leave the EU -Huge boost for Out, big blow for number ten altho expected - more soon