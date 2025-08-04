Пункты запуска дронов дальнего действия, расположенные ближе к линии фронта, сократят время реакции украинской ППО.

Россия собирается расширить использование оккупированной территории Украины для нанесения ударов беспилотниками по Украине, в частности, планирует использовать для этого территорию Донецкого аэропорта. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

Отмечается, что спутниковые снимки аэропорта, сделанные в июле 2025 года, показывают, что российские власти частично очистили укрепления на взлетно-посадочной полосе и начали строительные работы на стоянках, возможно, в рамках подготовки к установке топливных резервуаров.

Кроме того, OSINT-группа CyberBoroshno сообщила, что спутниковые снимки указывают на то, что российские оккупационные власти строят закрытые складские помещения рядом с разрушенным терминалом аэропорта и готовят пункты ручного управления дронами, зоны разгрузки боеголовок, посты воздушного наблюдения и взлетно-посадочную полосу.

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"CyberBoroshno оценила, что российские оккупационные власти развивают инфраструктуру в аэропорту для запуска ударных дронов типа Shahed, дронов-ловушек типа Gerbera и, возможно, реактивных дронов Geran (Shahed)", - отмечают в ISW.

При этом аналитики предупреждают: пункты запуска дронов дальнего действия, расположенные ближе к линии фронта, сократят время реакции украинской противовоздушной обороны.

"Дальнейшее использование Россией оккупированной Украины для таких ударов будет представлять все большую угрозу для Украины и государств НАТО, если Россия продолжит оккупацию украинской территории", - отмечают они.

Российские дроны - новости

Напомним, что несколько дней назад, во время очередной атаки РФ по Украине, Сергей "Флеш" Бескрестнов, который является специалистом в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, предупредил, что украинцы будут слышать новые звуки, поскольку враг начал применять реактивные "Шахеды".

Издание TMZ писало, что пока не будут найдены более дешевые альтернативы, Украине придется сбивать эти дроны дорогими зенитными ракетами. И стоить это будет миллионы.

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