В начале новой рабочей недели сильных магнитных бурь не ожидается.

4 августа геомагнитная обстановка останется спокойной и стабильной. По данным NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований США), ожидается, что максимальный трёхчасовой Kp‑индекс не превысит 1,67, что далеко от порога начала магнитной бури. Кроме того, NOAA не прогнозирует радиоизлучений или вспышек, способных вызвать сбои связи и навигации.

Прогноз от Geomag)также указывает на отсутствие признаков сильных возмущений — возможны лишь минимальные колебания, которые не повлияют на общее состояние магнитного поля.

Данные сервиса MeteoAgent подтверждают: уровень геомагнитной активности оценивается как низкий, без угрозы магнитной бури.

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Таким образом, 4 августа не ожидается магнитной бури — геомагнитный фон будет тихим, по сути, идеальным. Самочувствие метеочувствительных людей, скорее всего, останется стабильным.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури возникают , когда с Солнца в космос выбрасываются потоки заряженных частиц - солнечный ветер. Если этот поток достигает Земли, он сталкивается с её магнитосферой и вызывает в ней сильные возмущения.

Одним из самых красивых эффектов магнитных бурь являются полярные сияния. Полярные сияния чаще всего можно увидеть в Арктике и Антарктике, но во время сильных магнитных бурь они становятся видимыми даже в более южных широтах — например, в северных областях Европы, США и даже в Украине.

Таким образом, хотя магнитные бури могут вызывать сбои в технике и влиять на самочувствие, они же становятся причиной одного из самых завораживающих природных явлений — сияний в небе.

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