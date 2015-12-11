Асад ежемесячно покупает у ИГИЛ нефть почти на $40 миллионов, заявили в США

Представитель Министерства финансов США Адам Шубин, выступая в институте Chatham House в Лондоне, заявил, что боевики "Исламского государства" заработали на продажах контрабандной нефти $500 млн, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

При этом, по словам Шубина, большая часть сырья была куплена правительством Башара Асада.

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Часть нефти, добываемой боевиками, остается на территориях, контролируемых ИГ, часть доходит до сирийских курдов, и еще одна, небольшая часть, поставляется Турции, заявил представитель Министерства финансов США. Он также отметил, что ежемесячные доходы ИГ от продажи нефти составляют $40 млн.

"ИГ продает большую часть нефти режиму Асада. Они пытаются уничтожить друг друга и по-прежнему участвуют в торговле на миллионы и миллионы долларов", — заявил Шубин.