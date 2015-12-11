ИГИЛ может иметь оборудование для изготовления паспортов - СМИ

Об этом сообщила телекомпания ABC News со ссылкой на доклад разведки, передает Украинская правда.

В материале говорится, что "американские власти предупреждают, что сторонники группировки могли пересечь американские границы" с такими паспортами.

"Если ИГИЛ был в состоянии приобрести законные паспорта или оборудование для их создания, это будет представлять собой серьезную опасность безопасности в Соединенных Штатах", - заявил консультант ABC News Джон Коэн.

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В первую очередь в докладе говорится о паспортах Сирии. Отмечается, что оборудование для их изготовления скорее всего было захвачено террористами в сирийских городах Дейр-эз-Зор и Ракка.

Как сообщает ABC фальшивые паспорта Сирии ранее были изъяты в Европе, их использовали террористы, которые устроили атаки в Париже 13 ноября.