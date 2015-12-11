ИГИЛ может иметь оборудование для изготовления паспортов - СМИ
У боевиков "Исламского государства" могут быть фальшивые паспорта, которые выглядят как настоящие, а также оборудование для их изготовления.
Об этом сообщила телекомпания ABC News со ссылкой на доклад разведки, передает Украинская правда.
В материале говорится, что "американские власти предупреждают, что сторонники группировки могли пересечь американские границы" с такими паспортами.
"Если ИГИЛ был в состоянии приобрести законные паспорта или оборудование для их создания, это будет представлять собой серьезную опасность безопасности в Соединенных Штатах", - заявил консультант ABC News Джон Коэн.
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В первую очередь в докладе говорится о паспортах Сирии. Отмечается, что оборудование для их изготовления скорее всего было захвачено террористами в сирийских городах Дейр-эз-Зор и Ракка.
Как сообщает ABC фальшивые паспорта Сирии ранее были изъяты в Европе, их использовали террористы, которые устроили атаки в Париже 13 ноября.