ИГИЛ может иметь оборудование для изготовления паспортов - СМИ

05:35, 11 декабря 2015
Мир
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У боевиков "Исламского государства" могут быть фальшивые паспорта, которые выглядят как настоящие, а также оборудование для их изготовления.

abcnews.go.com

Об этом сообщила телекомпания ABC News со ссылкой на доклад разведки, передает Украинская правда.

В материале говорится, что "американские власти предупреждают, что сторонники группировки могли пересечь американские границы" с такими паспортами.

"Если ИГИЛ был в состоянии приобрести законные паспорта или оборудование для их создания, это будет представлять собой серьезную опасность безопасности в Соединенных Штатах", - заявил консультант ABC News Джон Коэн.

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В первую очередь в докладе говорится о паспортах Сирии. Отмечается, что оборудование для их изготовления скорее всего было захвачено террористами в сирийских городах Дейр-эз-Зор и Ракка.

Как сообщает ABC фальшивые паспорта Сирии ранее были изъяты в Европе, их использовали террористы, которые устроили атаки в Париже 13 ноября.

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