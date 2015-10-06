В РФ обещают не бомбить мечети в Сирии, хотя там "прячутся террористы"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны РФ, об этом на встрече с военными атташе ряда стран заявил заместитель министра обороны России Анатолий Антонов.

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«У нас есть сегодня данные о том, что террористы прячутся в мечетях. У нас есть данные, видеоданные о том, что террористы свою технику прячут вокруг мечетей», - сказал Антонов.

«Зная наше бережное, уважительное отношение к мечетям, они прекрасно понимают: мы никогда, ни при каких условиях не нанесем удары по невоенным объектам», - сказал он.

По словам Антонова, при назначении целей для ударов по объектам инфраструктуры ИГИЛ в Сирии российские военные используют не только информацию от сирийских партнеров, но и данные космической и воздушной разведки.

По его наблюдению, «в последнее время все чаще и чаще говорят, что российские самолеты бьют не по тем целям». «Вы знаете, это как-то непрофессионально, это как-то даже обидно. Потому что думают, что непонятно откуда мы берем цели, непонятно, что это за цели, чуть ли мы не бьем по школам, мечетям, как говорят, детским учреждениям. Нельзя так не уважать вооруженные силы России», - подчеркнул он.

«Мы 100 раз проверяем разведданные. Решения, которые принимаются на их основе, тщательно взвешенные, продуманные, рассчитанные. И мы наносим удары только тогда, когда знаем на 100 процентов, что мы попадаем в цель. Ни по каким - ни гражданским, ни военным объектам мы не бьем», - заверил Антонов.