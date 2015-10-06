Россия не будет поддерживать добровольцев в Сирии

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Я не думаю. Это не функция государства», - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной поддержке со стороны России добровольческих объединений в Сирии.

Читайте такжеПобеда Ассада в Сирии стала более вероятной с помощью Ирана и РФ - Туск

Между тем он отметил, что Владимир Путин «не формулировал своего отношения» к данному вопросу.

Читайте такжеНАТО примет военную концепцию Сил реагирования из-за "возросшей нестабильности"

Песков добавил, что российский президент «главным образом концентрируется на тех людях, которые становятся жертвами влияния «Исламского государства», которые отправляются туда, которые там концентрируются, которые попадают, что называется, «в лапы» экстремистских и террористических организаций, и существует угроза, что потом они такими морально изуродованными будут возвращаться обратно».

Российские официальные лица на прошлой неделе заявили, что они запустили воздушную военную кампанию в Сирии, чтобы бороться с экстремистской группой "Исламское государство" и другими террористами, которые сирийский режим называет своими противниками.

Представители американских спецслужб заявили, что главная задача этой операции, - это укрепление режима Асада и борьба с повстанцами, а не с "ИГ".

И, несмотря на то, что, как говорили российские чиновники, текущая военная кампания РФ ограничится лишь авиаударами, глава комитета Госдумы по обороне адмирал Владимир Комоедов в понедельник, 5 октября, заявил, что не исключает в Сирии появления добровольческих бригад, в который войдут, в том числе получившие боевой опыт на Донбассе добровольцы.