National Interest: Россия и Турция могут вступить в схватку в конце сирийской войны

Это шанс для Вашингтона улучшить отношения с Анкарой и сдержать Кремль.

В начале августа сирийские боевые самолеты летали над провинцией Идлиб и сбрасывали листовки с призывами к местным жителям сдаться. Иначе им угрожали военной расправой.

Это один из последних примеров того, как диктатор Башар Асад и его армия игнорируют соглашения о деэскалации. Они продолжают полномасштабное наступление против сирийских оппозиционных сил.

Об этом пишет National Interest, добавляя, что режим в Дамаске непременно пойдет в наступление на Идлиб, который остается единственным форпостом оппозиции и последней зоной деэскалации. Однако, эта битва будет иметь серьезные последствия для России, Турции и даже будущего сирийской гражданской войны.

Читайте такжеСирийские ВВС и российская авиация снова бомбят Хаму и Идлиб

С 2015 года Россия и Турция продвигали свои собственные военные стратегии в Сирии по взаимному согласию. Несмотря на то, что турецкая армия сбила российский Су-24, а позже в Анкаре убили российского посла, партнерство между странами, как ни странно, сохранилось. Больше того, как Россия, так и Турция смогли добиться необходимого им влияния, чтобы защитить свои ключевые цели в Сирии. Однако, в долгосрочной перспективе даже у самых прочных союзов есть свои пределы.

Для Турции безопасность Идлиба не может быть даже темой для обсуждения. Турецкие войска были развернуты в провинции еще в прошлом году. Она остается критически важной точкой опоры для политического влияния президента Раджепа Тайипа Эрдогана. Без гарантированной безопасности в Идлибе Анкаре или придется идти на военную эскалацию, или уступить другим игрокам своей ролью в формировании политического будущего Сирии. И это, в свою очередь, ставит Россию перед сложным выбором: уважать турецкие интересы или оттолкнуть от себя Анкару, которая выступает партнером даже на мирных переговорах в Астане.

Издание пишет, что российско-турецкие отношения продиктованы временной выгодой. Президент Владимир Путин успешно смог использовать турецкое беспокойство в сфере безопасности и превратить его в территориальные победы для сирийского режима. За это Раджеп Тайип Эрдоган получил поддержку Москвы против курдских сил на северо-западе Сирии, которые из-за турецкого наступления не смогли поддержать сирийскую оппозицию в войне против Асада. В итоге, каждая из стран признала свои границы и достигла значительного прогресса во многих направлениях сотрудничества, в частности в совместно инициированном мирном процессе в Астане.

Читайте такжеРоссийская авиация бомбит жилые массивы в сирийской провинции Идлиб

С мая 2017 года переговоры в столице Казахстана, в которых приняли участие турецкие, российские, и иранские представители, формально провозгласили четыре зоны деэскалации в Сирии. Они включали все важные регионы под контролем суннитской оппозиции и имели целью добиться выполнения договоренностей о прекращении огня на территориях вокруг Дары, Хомса, восточной Гуты и Идлиба, которые контролировали оппоненты Асада. Парадокс в том, что этот процесс на самом деле привел к тому, что режим сирийского диктатора захватил три из четырех зон деэскалации. После масштабного наступления в апреле 2018 года силы повстанцев в восточной Гуте согласились или сдаться, или переместиться в провинцию Идлиб. То же самое произошло с врагами сирийского диктатора в Хомсе в мае. А третее наступление против оппозиционных сил на Юге Сирии закончилось недавно.

Таким образом, Идлиб превратился в последний главный бастион сирийской оппозиции. В отличие от всех предыдущих зон деэскалации, здесь переплетаются интересы всех внешних игроков. Поэтому ставки очень высоки. В октябре 2017 года турецкая армия установила контрольно-пропускные пункты вдоль контактной линии между войсками режима и оппозиции, чтобы заставить стороны воздержаться от атак. Это было довольно рискованно. Однако, действия Анкары указывают на ее приоритеты и желание определять будущее Сирии. Частично турецкая решимость в Идлибе продиктована нежеланием допустить полного уничтожения суннитской оппозиции. Но любое масштабное наступление войск Дамаска приведет именно к этому. Более того, провинция стала местом с наибольшей концентрацией внутренних сирийских переселенцев. В случае наступления Асада сотни тысяч беженцев хлынут через турецкую границу.

Читайте такжеПрезидент Турции предупредил о гуманитарной катастрофе в Идлибе

Впрочем, на протяжении последних недель многие факты указывали на то, что режим готовится к атаке на Идлибе. После уверенных побед в Гуте и на южном фронте сирийский диктатор может попытаться пойти на риск и спровоцировать Турцию, особенно если его поддержит Россия. Присутствие в провинции боевиков «Хаят Тахир аль-Шам», которая тесно связана с «Аль-Каидой», создаст серьезные проблемы, в случае начала боев.

Турция продемонстрировала готовность применить силу в Сирии, чтобы защитить свои интересы. Эрдоган тоже предостерегал сирийский режим от провокаций и связывал безопасность Идлиба с успехом переговоров в Астане. Все это доказывает, что турецкая сторона не будет колебаться и применит свою армию, если ее спровоцируют.

Россия, кажется, понимает всю сложность ситуации. В июле главный представитель Москвы на переговорах по Сирии Александр Лаврентиев публично объявил: «Любая широкомасштабная операция в Идлибе даже не обсуждается». Однако, в последние дни Россия обвиняла США в подготовке атаки против армии Асада, а также в том, что сирийская оппозиция якобы готовит химическую атаку. И под этим предлогом Москва отправила в Средиземное море 13 российских кораблей Черноморского флота.

Читайте такжеСША пригрозили Асаду ответом в случае применения химоружия в Идлибе

Если бои в Идлибе вспыхнут, какой будет роль России? Учитывая поведение Кремля в прошлом, вероятно, что он может смириться с турецкими интересами. Ведь альтернативные сценарии будут для него очень болезненными и дорогими. Однако, не стоит и забывать о непоколебимом желании Москвы защитить отчаянный режим Асада. А именно президент Эрдоган был первым, кто в 2011 году призвал сирийского диктатора уйти в отставку. Поэтому Москва может попытаться стать на перекор силовой реакции Анкары на наступление войск ее клиента.