Сирийские ВВС и российская авиация снова бомбят Хаму и Идлиб

В результате авиаударов погибли 5 мирных жителей, еще семь получили ранения.

Сирийские военно-воздушные силы и ВКС России снова нанесли удары по населенным пунктам и позициям вооруженной оппозиции и противников режима президента Башара Асада в провинции Хама и на севере провинции Идлиб.

Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на местные источники.

Глава Управления гражданской обороны Идлиба («Белые каски») Мустафа Хадж Юсуф сообщил агентству «Анадолу», что авиаудары наносятся с самого утра, и в результате погибли пять человек. Еще семь мирных жителей получили ранения.

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В результате авиаударов по западу, юго-западу Идлиба и северу Хамы с начала сентября погибли 26 мирных граждан, 51 получил ранения.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.