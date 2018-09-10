Пентагон опровергает обвинения РФ в использовании фосфорных бомб в Сирии

Ранее в применении фосфорных боеприпасов американских военных обвинило российское Минобороны.

Министерство обороны США выступило с опровержением заявлений российских военных, обвинивших Соединенные Штаты в применении запрещенных фосфорных боеприпасов в Сирии.

В Пентагоне подчеркнули, что на вооружении частей, принимающих участие в операции в Сирии, подобных боеприпасов просто нет, передает РБК со ссылкой на Reuters.

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«К настоящему моменту мы не получили ни одного сообщения об использовании белого фосфора. Ни одно из военных подразделений в этом районе не имеет на вооружении каких-либо фосфорных боеприпасов», - заявил представитель Пентагона Шон Робертсон.

Ранее в применении фосфорных боеприпасов американских военных обвинило российское Минобороны. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что два истребителя F-15 якобы нанесли удар бомбами запрещенного типа по населенному пункту Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее УНИАН сообщал, что сирийские военно-воздушные силы и ВКС России снова нанесли удары по населенным пунктам и позициям вооруженной оппозиции и противников режима президента Башара Асада в провинции Хама и на севере провинции Идлиб.

Фосфорные бомбы — это тип зажигательный смеси, снаряженной белым фосфором. Фосфорная бомба распространяет воспламеняющееся вещество, температура горения которого превышает 800 градусов. Территория его распространения может достигать нескольких сотен квадратных метров. Горение вещества продолжается до тех пор, пока не прекратится доступ кислорода или не выгорит весь фосфор. Белый фосфор как химическое соединение очень ядовит (вызывает поражение костей, костного мозга, некроз челюстей).