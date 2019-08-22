Оно не работает: в России придумали, как избежать включения своего "супероружия" в ограничительный договор из США

Россия не хочет вносить свое "супероружие" в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Некоторые из экземпляров стратегического российского оружия не находятся на боевом дежурстве, поэтому пересмотр Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений невозможен.

Об этом российскому федеральному телеканалу рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

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"В России есть ряд разработок, но, как правило, от разработки нового вида вооружения к поставке на боевое дежурство проходит много времени. И в этом случае мы имеем дело именно с такой ситуацией", – сказал он.

В мае в США заявили о необходимости внести в Договор российские ракетные комплексы "Авангард" и "Кинжал", межконтинентальную ракету (МБР) РС-28 "Сармат", крылатую ракету "Буревестник" и плавательный аппарат "Посейдон", которые отвечают американским критериям "нового вида стратегических наступательных вооружений".

Перечисленное оружие было представлено президентом РФ Владимиром Путиным в марте 2018 года.

Российско-американский Договор прекращает действие в феврале 2021 года. Соглашение предусматривает двусторонние ограничения количества ядерных боезарядов и стратегических носителей.

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы США продвигаются в направлении принятия на вооружение наиболее сокрушительный лазера из ныне известных. Система под названием Indirect Fires Protection Capability - High Energy Laser (IFPC-HEL) будет иметь мощность в 250-300 киловатт.