Армия США вооружится мощными лазерами, способными сбивать крылатые ракеты

Американское лазерное оружие будет в десять раз мощнее, чем любое из тех, что ныне существуют.

Вооруженные силы США продвигаются в направлении принятия на вооружение наиболее сокрушительного лазера из ныне известных. Система под названием Indirect Fires Protection Capability - High Energy Laser (IFPC-HEL) будет иметь мощность в 250-300 киловатт.

Это делает ее в 10 раз мощнее, чем лазерная система вооружения, которую используют американские ВМС.

Об этом пишет Popular Mechanics, добавляя, что IFPC-HEL хватит силы, чтобы уничтожить довольно большие цели, например, крылатые ракеты. США прилагают много усилий в развитии лазерного оружия, которое можно было бы использовать как на суше, так и в море или небе. Главное преимущество таких образцов в том, что они действуют буквально со скоростью света. Кроме того, они способны выполнять многочисленные выстрелы без необходимости перезарядки патронами или ракетами.

Вместо этого лазер зависит от электротока. И пока он подключен к источнику обеспечения, теоретически он может стреляли бесконечно. «Патроны» в таком случае – это генератор. Поэтому каждый выстрел стоит примерно 10 долларов.

Читайте такжеАрмия США возьмет на вооружение гиперзвуковые ракеты и лазерное оружие в 2023 году

В начале этого года стало известно, что Сухопутные войска США разработают лазерное орудие мощностью 100 киловатт. Но теперь за считанные месяцы оказалось, что речь идет о мощности на уровне 250-300 киловатт. Американские пехотинцы хотят применять лазеры против вражеских беспилотников и беспилотных роев. Но мощности IFPC-HEL хватит не только для этого, а для перехвата крылатых ракет.

Новый лазер будет установлен на грузовике, который, скорее всего, будет сопровождать генератор с большим запасом горючего. Если правильно занять позицию на возвышенности, такое оружие может покрыть максимальный радиус на поле битвы. Ожидается, что первые системы будут поставлены на вооружение США в 2024 году.