В России грибник зарезал своего приятеля после группового секса

Ревнивый грибник зарезал другого из-за женщины.

В одном из частных домов в поселке Тургояк (Челябинская область, Россия) двое мужчин и женщина после сбора грибов употребляли алкоголь и занимались групповым сексом. Все закончилось резней.

Об этом сообщает издание 31tv.ru.

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Как известно, компания пошла в лес собирать ягоды и грибы. Они употребляли алкогольные напитки и занимались групповым сексом. Когда они вернулись домой, в одну из ночей женщина решила прибегнуть к интиму с мужчиной моложе, пока старший спал. Когда последний проснулся, чтобы попить воды, он увидел пару, которая занималась сексом.

Он схватил нож и вонзил его в спину мужчины. Лезвие пробило легкое, пострадавший погиб на месте происшествия.

Расследованием занимается полиция, нападавшего задержали. Ему грозит до 15 лет заключения.