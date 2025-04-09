По словам главнокомандующего, сейчас помощь от США для Украины уменьшилась.

В войне против РФ поддержка партнеров имеет решающую роль, особенно, когда Украине помогали США. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в интервью LB.ua.

"Сейчас помощь со стороны Соединенных Штатов уменьшилась. И основная помощь идет от наших партнеров в Европе. Но мы должны рассчитывать и на собственные силы. И мы имеем успехи в производстве артиллерии. Довольно существенные успехи в РЭБе. Мы прогрессируем - уже партнеры изучают наш опыт. БпЛА, опять же. Столько моделей, типов различных БпЛА, которые поражают противника и на тактическом, и на оперативном, и на стратегическом уровне", - подчеркнул он.

Когда у Сирского спросили, справится ли Украина с другими партнерами, если поддержка США полностью остановится, он ответил:

Видео дня

"Да, конечно. Поддержка партнеров обязательна, но ведь нам надо рассчитывать на собственные силы".

Главнокомандующий ВСУ отметил, что для того, чтобы Украина смогла рассчитывать на собственные силы с точки зрения производственных мощностей, нужно напрячь все сферы этой деятельности.

"По моим оценкам, этот процесс в течение последнего года очень быстро продвинулся вперед. Я думаю, что этот год также даст нам значительный толчок, потому что мы, в принципе, вошли в такой, скажем, форсажный режим работы. И сама обстановка требует напряжения всех наших сил. Все это понимают", - сказал Сырский.

По словам генерала, если говорить о соотношении количества боеприпасов в ВСУ и вражеской армии на фронте, то у врага оно значительно уменьшилось.

"Можно сказать о том, что мы провели серию очень удачных ударов в рамках операции deepstrike (удары по противнику на его территории. - С.К.). Если вы помните, мы поразили несколько арсеналов. И после этого цифра использованных артиллерийских снарядов у противника в сутки уменьшилась почти вдвое. Ежедневно они тратили около 40 и более тысяч боеприпасов. А после наших ударов цифра резко изменилась и колеблется на уровне 23, сейчас немного поползла вверх - на уровне 27-28 тысяч", - объяснил главнокомандующий.

Он считает, что такой рост количества боеприпасов у врага может быть связан с помощью от Северной Кореи или Ирана, а также с наращиванием темпов собственного производства.

Также у Сырского спросили, уменьшит ли развитие высокотехнологичных систем потребность в мобилизации, на что он ответил:

"Во-первых, это действительно одно из основных направлений нашей работы. Мы создали впервые в мире бесплотные силы. Россия повторяет наш опыт - тоже в конце прошлого года объявила о создании собственных беспилотных сил и активно сейчас наращивает, масштабирует части".

Генерал отметил, что в этом направлении Украина продолжает расширяться, увеличивать количество, масштабы и возможности в пределах deepstrike. Речь идет о дальнем поражении, где ВСУ удалось уже перейти цифру в 1700 километров.

"С другой стороны, все наши бригады также увеличивают беспилотную составляющую. Этот проект охватывает уже десятки бригад, тем самым мы бережем жизни солдат. Повышаем техническую составляющую и за счет этого сможем уменьшить непосредственное участие наших военнослужащих в боевых действиях", - заверил он.

Он добавил, что по другим направлениям по изготовлению оружия, такого как мины и снаряды, также есть рост.

"Не может быть увеличение производства дронов без увеличения количества боеприпасов. Это процесс, взаимосвязанный между собой", - подчеркнул главком.

Военная помощь для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, Германия одобрила 3 миллиарда евро на оборону Украины. Эти деньги идут дополнительно к ранее уже запланированной помощи. Также на 2026-2029 годы были выделены дополнительные ассигнования на общую сумму в 8,25 миллиарда евро.

Кроме того, Бельгия анонсировала масштабный пакет помощи Украине. По словам премьер-министра страны, Бельгия выделяет на 2025 год 1 млрд евро на поддержку нашего государства.

Вас также могут заинтересовать новости: