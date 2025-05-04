Осадки будут на западе, севере и местами в центре.

В воскресенье, 4 мая, в Украине станет еще теплее. Во многих областях воздух прогреется до летних +25°...+28°. На западе, севере и местами в центральных областях пройдут дожди с грозами. На остальной территории сохранится сухая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня продолжатся дожди и грозы. Столбики термометров днем покажут от +22° до +28°. Теплее всего будет на Прикарпатье.

На севере Украины сегодня тоже будет греметь, местами пройдут дожди. Столбики термометров днем поднимутся до +26°...+27°.

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На востоке Украины сохранится сухая погода с большим количеством солнца. Тут воздух прогреется до +24°...+26°.

В центральной части Украины местами погремят грозы, возможны небольшие дожди. Столбики термометров покажут летние +25°...+27°.

Жителей юга Украины ждет сухая погода с небольшой облачностью. Тут днем будет от +18° до +23°.

4 мая - какой праздник, приметы погоды

4 мая – Проклов день. Это был период танцев и игр. В народе прозвали его – ляльное время. По приметам, если в этот день идет ливень, то летом будет хороший урожай, а если утром на траве нет росы, то скоро ожидается изменение погоды.

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