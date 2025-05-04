Лидер группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергей Танчинец в интервью УНИАН рассказал о том, как будет праздновать свое 43-летие, о концерте во Дворце спорта, а также о том, как относится к тому, что в чартах до сих пор есть российская музыка.

Сергей, мы с вами встретились незадолго до вашего дня рождения. Расскажите, какое было самое крутое у вас празднование?

Самое крутое, наверное, не вспомню, но самым результативным было однозначно прошлогоднее празднование. Полузакрытое благотворительное мероприятие, на которое были приглашены мои близкие друзья и знакомые, а в продаже было всего 50 билетов: концерт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, благотворительный аукцион и, конечно, много поздравлений. Большинство гостей пришли с донатами на Силы Обороны вместо подарков, за что я очень благодарен. Только благодаря этому вечеру нам удалось аккумулировать 9 миллионов гривен на закрытие потребностей украинских военных. Впечатляющая сумма благодаря камерному празднованию.

Как будете праздновать 43-летие?

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Как и все предыдущие годы - на сцене, однако в этом году концертная площадка немного больше, чем обычно. Мы сыграем концерт в киевском Дворце спорта, 8-го и 10-го мая. Такое празднование на концертах приносит больше пользы, поскольку благодаря выступлениям мы вместе со слушателями аккумулируем средства, которые направляем на закрытие запросов военных.

Как вы совмещаете празднование с работой и приглашаете ли близких на этот концерт?

Такое празднование ничем не отличается от привычного турового концерта, разве что больше поздравлений и пожеланий. В этом году приедут мои родители, чему я очень рад, потому что ездить такую дистанцию из Мукачево в Киев им не часто удается, да и это довольно утомительно. Обычно приезжаю я к ним.

Планируете ли праздновать после концерта?

Непосредственно 8-го мая - нет. А когда будет время выдохнуть от этих двух больших концертов, то возможно организуем с друзьями и родителями, пока они здесь, небольшое барбекю на природе. Или же просто буду отдыхать дома, кто знает.

Вы больше любите камерное празднование или масштабное?

Празднование на концертах, а в этом году это Дворец спорта, что довольно масштабно - приносит однозначно больше пользы. Однако, действительно, более близким мне является празднование с любимой, семьей и друзьями, с камерной атмосферой и разговорами. Громкие празднования точно не ко времени, да и желания, как такового, у меня нет.

Если бы можно было загадать одно желание, которое обязательно бы исполнилось - что бы это было?

Думаю, ответ будет очевиден и совпадает с желанием каждого украинца - это настоящая украинская победа. И чтобы все, кто защищает страну, или находится в плену - вернулись домой, к своим родным и близким. Всех ждем дома.

У вас двое детей. Какой самый милый подарок от них вы получили в день своего рождения? Или, возможно, был какой-то неожиданный? Любят ли дети вообще устраивать вам сюрпризы, возможно, не всегда приятные?

Конечно, как и все дети, они дарили мне рисунки и что-то сделанное своими руками, что, действительно, очень приятно. Неприятных сюрпризов у нас не было, они вежливые и послушные. Дети больше любят получать подарки, чем дарить, и это естественно.

Наш разговор продолжается на приятной ноте, однако не могу не задать вам несколько актуальных вопросов. Украинская музыка сейчас стала более популярной и востребованной, однако периодически еще можно встретить, как молодежь развлекается под российские песни. Что вы об этом думаете, как это можно искоренить? Например, актер Богдан Бенюк призвал бить детей за русский язык.

Все вменяемые, если не в 2014 году, то с большой войной, должны были бы понять, что нужно такую музыку исключить из своей жизни. Хотя до сих пор не все вменяемые и мы постоянно видим в топ-чартах русскоязычные песни, что, действительно, очень обидно. В основном эти прослушивания дают дети и подростки, которые не до конца понимают всех причинно-следственных связей и какое влияние на них эта музыка имеет.

Не надо забывать и о подростковом протесте, когда они идут против системы по любой теме. С этим, действительно, трудно справиться, как ребенку, так и взрослому, у которого сын или дочь - подросток. Данную ситуацию может изменить только время, окружение и разговоры родителей с детьми.

Также недавно Злата Огневич сказала, что артистами можно называть только тех людей, которые проверены временем. Как вы к этому относитесь? Считаете ли себя топ-артистом в Украине?

Артист - это человек, у которого есть его слушатели. Начал ли он свою карьеру вчера или 20 лет назад - не имеет абсолютно никакого значения. Важно лишь то, любят ли и слушают ли его люди.

А теперь предлагаю вам блиц.

1. Я на свой день рождения всегда... (играю концерт)

2. Я никогда не... (прыгал с парашютом)

3. Больше всего я боюсь... (перестать писать музыку)

4. Если бы не музыка, я бы занимался... (графическим дизайном)

5. "Дим" или "Зорі"? ("Якби")

6. Больше всего меня раздражает... (хамовитость людей)

7. Меня вдохновляет ... (жизнь, которую я живу)

8. Любовь - это... (забота)

9. Мои поклонницы часто... (дарят мне цветы, хотя я привык, что цветы дарю я)

10. На сцене я чувствую... (что я на своем месте)