'Непотопляемый авианосец': Крым стал центром переговоров о мире в Украине, - CNBC

Путин вряд ли откажется от полуострова, который превратил в военную базу, а Украина не признает его частью России.

Переговоры о прекращении войны в Украине, которые США пытаются продвигать, упираются в главное препятствие - Крым. Полуостров имеет стратегическое и символическое значение для обеих сторон, пишет CNBC.

Крым с давних времен был предметом борьбы империй. Россия аннексировала его в 2014 году, нарушив международное право. Полуостров имеет ключевое военное и экономическое значение, а также является культурным символом.

Хотя между Украиной и США подписано соглашение о доступе к природным минералам, основные разногласия с Россией остаются. Крым остается центром конфликта.

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Президент Владимир Зеленский отказывается признавать российский контроль, а диктатор Владимир Путин настаивает на принадлежности полуострова России.

По легенде, именно в Крыму Владимир Великий принял крещение, и поэтому он имеет глубокое духовное значение.

"Но дело не только в том, что кого-то там окрестили, или в том, что это было источником русской духовности. Крым - это военный актив для России", - говорит Арина Луцевич, заместитель директора программы "Россия и Евразия" лондонского аналитического центра Chatham House.

Путин назвал полуостров "непотопляемым авианосцем" России. Здесь базируется Черноморский флот, что дает Москве преимущество в регионе. Украина нанесла ощутимый удар по этому потенциалу, заставив флот отступить из Севастополя. Также Киев атаковал Керченский мост, затрудняя поставки для россиян.

Украинцы опасаются, что признание Крыма российским позволит восстановить военное присутствие Москвы и усилить угрозу.

"Это не просто земля", - говорит крымский татарин-активист на условиях анонимности, чтобы защитить семью на полуострове. "Если мы откажемся политически бороться за Крым, это также будет знаком того, что убивать людей, менять геополитические законы, воровать землю и начинать войны - это нормально ".

Крымские татары стремятся к возвращению полуострова под контроль Украины, учитывая сталинскую депортацию 1944 года. Для Путина аннексия Крыма - "акт восстановления исторической справедливости" после распада СССР, который он считает "крупнейшей геополитической катастрофой века".

"Что касается большинства россиян, независимо от того, поддерживают ли они Путина или презирают его, Крым - российский", - сказал Марк Галеотти, директор консалтинговой компании Mayak Intelligence.

Для остального мира аннексия Крыма остается незаконной оккупацией.

"США отвергают попытку России аннексировать Крым", - заявил тогдашний государственный секретарь Майк Помпео в 2018 году.

Эта позиция остается в силе, хотя не все в команде Трампа разделяют оптимизм.

"Война не закончится в ближайшее время", - сказал вице-президент Джей Ди Вэнс.

Россия сейчас контролирует около 20% территории Украины, но Крым занимает особое место в национальном сознании.

"Крым - это испытание на принципы, стойкость и достоинство", - заключает крымскотатарский активист.

Оккупация Крыма Россией: какова позиция Трампа

Как писал УНИАН, 25 апреля президент США Дональд Трамп подтвердил, что хочет признать оккупированный Крым российским:

"Я думаю, что война началась, когда они начали говорить о вступлении в НАТО. Крым останется с Россией".

Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны заявил, что Украина не может отказаться от Крыма. Хотя при этом он признал, что сейчас у Киева нет достаточного количества вооружения, чтобы вернуть контроль над полуостровом силой.

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