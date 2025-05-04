Пользователи в сети рассказали свои истории о беседах с работодателями.

Каждый человек, который когда-либо искал работу, знает, что прежде чем получить желаемую должность, нужно пообщаться с работодателем. Беседа часто протекает в деловом ключе, но какие вопросы задают на собеседовании и что может прийти в голову тому, кто хочет взять вас на работу, предугадать невозможно. Пользователи из сети рассказали, что спрашивали у них.

Какие вопросы на собеседовании могут задать - варианты

Любой соискатель сам решает, что говорить о себе на собеседовании, а что нет. Одни люди считают нужным приукрасить действительность и дописать в резюме несуществующий опыт, чтобы получить желаемое. Другие говорят все честно, и знают, какие вопросы задать на собеседовании работодателю, чтобы выяснить все, прежде, чем начать работать.

Однако вы никогда не сможете точно узнать, какие вопросы задавать на собеседовании кандидату принято в той или иной компании. Современные методики, которыми пользуются HR менеджеры, иногда повергают в шок. Например, не так давно в моду вошли так называемые "стресс-интервью", где соискателю задают провокационные вопросы, общаются с ним не слишком доброжелательно, чтобы выяснить, как он реагирует на напряженную обстановку. Далеко не всем кандидатам нравится такой подход - многие считают это неуместным и даже неуважительным.

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Пользователи Quora поделились историями о том, что у них спрашивали на собеседовании и как они на это реагировали. Пользователь под ником Michael Swedenberg рассказал, как однажды в конце собеседования менеджер по найму откинулся на спинку стула, сложил руки и, ухмыльнувшись, спросил: "Скажите, почему мне не следует нанимать парня, с которым я проводил собеседование до вашего прихода?".

Мужчине пришлось задуматься на мгновение, после чего он сказал. "Не встречаясь с этим парнем и не беря с ним интервью, я не могу составить обоснованное мнение. И он подумал, что его спрашивают, потому что хотят увидеть, будет ли он принимать поспешные решения без фактов.

Менеджер по найму покачал головой: "Это отговорка. Назовите мне еще одну причину". Тогда мужчина попросил взглянуть на резюме того парня. Менеджер отказался давать резюме, но показал сопроводительное письмо предыдущего кандидата, скрыв имя. Прочитав первое же предложение, мужчина ответил: "Он делает ошибки по невнимательности. Он неправильно написал название вашей компании". Глаза менеджера по найму округлились, и он сказал: "Что?", затем посмотрел на письмо и сказал, что встреча окончена.

По словам мужчины, он так и не получил ответа, и никто в отделе кадров не ответил на его звонок. Он даже не знает, это письмо было настоящим или поддельным, но говорит, что это самое странное происшествие на собеседовании в его жизни.

Другой пользователь под ником Andy Hill не ответил, почему на собеседовании задают странные вопросы, зато вспомнил о ситуации во время обучения. Он пишет, что пятьдесят лет назад он присутствовал на собеседовании на курс в колледже. Ему задали ряд вопросов, ни один из которых он сейчас не может вспомнить. Кроме одного: "Математика была открыта или изобретена?".

Насколько он помнит сейчас, тогда сказал, что ее придумали. Возможно, древние греки. До сих пор он понятия не имеет, была ли удовлетворена комиссия, проводившая собеседование, его ответом и существует ли вообще правильный ответ. Тогда он переживал лишь о том, возьмут ли его на курс, и да - молодого человека приняли в колледж.

Забавно, что пятьдесят лет спустя, он не знает, каков правильный ответ, но подозревает одно - у комиссии, проводившей собеседование, тоже не было об этом ни малейшего представления!

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