Страна заинтересована в том, чтобы помочь Украине развивать больше возможностей для самозащиты.

Правительство Бельгии выделит Украине пакет помощи на 1 миллиард евро в этом году и планирует предоставлять 1 млрд евро военной поддержки ежегодно. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер во время совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конфереции сегодня в Киеве.

"Мы объявляем о пакете помощи на 1 млрд евро на 2025 год. И каждый год мы будем выделять по одному миллиарду на оборонные вопросы", - сказал глава правительства.

По его словам, в ближайшее время министры обсудят детали.

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Де Вевер также отметил, что Бельгия заинтересована в том, чтобы помочь Украине развивать больше возможностей для самозащиты, а также для того, чтобы подготовить Европу к возможным агрессивным действиям со стороны России.

"Мы должны сотрудничать, чтобы частный сектор увидел интересные возможности для инвестиций, для развития больше способности для нашего ВПК", - подчеркнул премьер-министр.

Помощь Украине от Бельгии

Как сообщал УНИАН, сегодня Вевер заявил, что Украина получит два самолета F-16 от Бельгии до конца этого года.

"Мы обещали стать крупнейшим поставщиком F-16 для Украины. Конечно, мы будем придерживаться своих слов. Два F-16 на запасные части поступят в этом году. Два самолета поступят в следующем году", - сказал он.

Премьер-министр также выразил надежду, что их будет больше.

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