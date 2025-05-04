Новое исследование показало, что современная цивилизация столкнулась бы с серьезными последствиями, если бы событие Каррингтона 1859 года произошла бы сейчас.

Наша планета хорошо знакома с геомагнитными бурями, но ни одна из них не сравнится с той, что была вызвана самой мощной солнечной бурей в истории — событием Каррингтона 1859 года.

Оказывается, нарушение магнитного поля Земли во время события Каррингтона было ещё более серьёзным, чем считалось ранее, пишет IFL Science.

В исследовании 2024 года с использованием современных цифровых методов и тщательной реконструкции были изучены исторические записи магнитного поля Земли, что позволило получить ранее недоступные данные. Эти выводы подтверждают, насколько уязвимо современное общество перед повторением подобного события.

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1 сентября 1859 года Солнце выбросило в сторону Земли электрифицированный газ и субатомные частицы, эквивалентные по энергии 10 миллиардам атомных бомб. Это вызвало сбои в работе телеграфов, операторы получали удары током, а оборудование воспламенялось.

Северное сияние наблюдали даже на Кубе и Гавайях — свет от него был настолько ярким, что люди могли читать газеты при его свете.

Что известно о солнечных бурях

Они происходили на Земле на протяжении всей её истории. Однако их масштаб обычно оценивается по косвенным признакам, например, по содержанию радиоизотопов в годовых кольцах деревьев. Исторические сообщения об этих происшествиях хоть и могут указывать на время подобных бурь, но не об их интенсивности.

Поэтому достоверные данные о масштабах солнечных бурь охватывают менее двух веков.

По стечению обстоятельств, событие Каррингтона — крупнейшая буря за этот период, которая произошла на заре систематических наблюдений. Оказалось, что записи того времени содержат больше информации, чем ранее было известно.

Если бы событие Каррингтона произошло на несколько десятилетий позже, оно ударило бы уже не только по телеграфам, но и по электрическим сетям и железным дорогам. Однако это позволило бы лучше понимать его масштаб.

Сейчас же в обсерваториях Гринвича и Кью уже вели магнитограммы — приборы, измеряющие изменения силы и направления магнитного поля Земли, вызванные солнечной активностью.

Научные работы прошлого

С 1838 года в Гринвиче геомагнитные колебания фиксировались с помощью светового луча, отражённого от зеркал, прикреплённых к свободно подвешенным намагниченным металлическим полосам. Отражённый свет попадал на светочувствительную бумагу. Кью присоединилась к наблюдениям за два года до великой бури.

Когда солнечная активность нарушала магнитное поле Земли, металлические полосы вращались, луч света двигался по бумаге. Чем сильнее возмущение, тем больше было отклонение. Бумага была установлена на медленно вращающемся барабане — аналогично тому, как в фильмах показывают работу сейсмографов.

К сожалению, ни одна из этих систем не была рассчитана на такую мощную бурю, как в 1859 году. Во время магнитной бури, предшествовавшей событию Каррингтона, и затем в сам день события, отклонение было настолько сильным, что луч света уходил за пределы бумаги на 12 часов. Это говорит о невероятной мощности бури, но не даёт точной оценки.

Новые данные о событии Каррингтона

Именно здесь цифровая обработка магнитограмм дала неожиданные результаты. Бумажные записи были хорошо сохранены, и, по словам группы под руководством доктора Киарана Беггана из Британской геологической службы, "они находятся в относительно хорошем состоянии, учитывая их возраст и условия хранения".

После аккуратного извлечения из переплётов ежедневные записи были сфотографированы и оцифрованы, что позволило создать непрерывную хронологию, а не отдельные фрагменты. Измерив скорость движения светового луча до выхода за бумагу и после его возвращения, исследователи оценили минимальную скорость изменения магнитного поля как 500 нанотесла в минуту. Учитывая, что "бури столетия" вызывают колебания в 350–400 нТ/мин на широте Лондона, даже минимальное значение кажется исключительным.

Кроме проблемы выхода луча за бумагу, перевод движения на современные единицы СИ также представляет сложность. Тем не менее, Бегган с коллегами провели детальную реконструкцию, сравнив разные участки записей и переведя отклонения в изменения поля в нанотеслах. Не менее важны были и изменения направления поля.

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