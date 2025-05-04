Таким образом россияне смогут быстрее преодолевать нейтральную полосу и пробовать группами заходить в тыл ВСУ.

Россияне в последнее время из-за недостаточного количества бронетехники применяют все больше и больше гражданского транспорта. При этом в связи со сложностью передвижения и большой угрозой уничтожения оккупанты делают ставку на более маневренные подразделения, в частности, мотоциклетные. Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Украинского Радио.

Он отметил, что нет чисто военной специализации мотоциклов, это обычные мотоциклы, которые можно приобрести у любых поставщиков или даже выкупить у гражданского населения.

"Я думаю, что там, скорее, конфискация. Эта тактика новая, определенные партии закупки мотоциклов происходят как в России, так и в третьих странах", - добавил он.

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Тимочко пояснил, что основным преимуществом применения таких подразделений является скорость перемещения. Он объясняет, что даже если россияне за счет пехотных подразделений и достигают тактического успеха на линии фронта, все равно с учетом физических свойств человека просто не могут быстро заходить в тылы ВСУ или закреплять свой успех. И при перемещении вдоль нейтральной полосы вражеская пехота несет огромные потери.

"Они надеются, что за счет мотоциклов они смогут ее быстрее преодолевать. Расчет, что будут меньшие потери из-за ударов беспилотников. Плюс таким образом их войска будут пробовать группами заходить в тыл ВСУ, чтобы там обходить какие-то населенные пункты и создавать диверсионные действия уже в глубине наших позиций", - рассказал Тимочко.

Он добавил, что эта тактика пока на этапе адаптации, массовой пересадки пехоты на мотоциклы нет. Однако нельзя исключать то, что она является достаточно опасной.

"Даже те короткие видео, которые попадают из учебных центров России, где готовятся такие мотоциклетные подразделения, мы видим, что там они не просто массой наступают, там у каждого бойца идет перераспределение задач. Каждый из них идет, как отдельная единица, для заполнения общей работы подразделения. Это уже уровень слаженности, это не просто масса движется вперед", - предостерег Тимочко.

Российская техника на фронте

Оккупанты все чаще прибегают к использованию гражданского транспорта для доставки солдат на передовую, включая китайские гольфкары, белорусские мотоциклы, автомобили Lada, фургоны "буханка" и грузовики ГАЗ-69 и даже электросамокаты.

Также Forbes писал, что российские военные использовали для атаки школьный автобус.

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