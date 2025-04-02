Министр отметил, что Украина и Европа будут сильнее с собственным производством оружия.

Европейские страны не смогут полностью заменить Украине помощь от США, поскольку есть критические поставки, заменить которые Европе нечем.

Об этом в интервью РБК-Украина высказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. "Есть критические поставки, и заменить их у нас нечем, и мы все знаем, что это. Вот почему мы должны продолжать сотрудничать с США", - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что нужно наладить более тесное сотрудничество между ЕС и Украиной как будущим членом в оборонной промышленности. В связи с этим он упомянул, что Литва уже инвестирует в оборонную промышленность Украины.

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"Мы будем сильнее с собственным производством и не будет пробелов между Украиной и Европой в том, что мы производим. Это наша цель", - добавил Будрис.

Помощь США и Европы

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США и европейские сраны оказывают Украине помощь. Однако недавно нынешний президент США решил это помощь остановить. Остановка была временной, однако повлияла на ситуацию на поле боя. Затем 3 марта у Трампа решили назвать причину приостановки предоставления военной помощи Украине.

А 31 марта стало известно, что Нидерланды выделят Украине 500 млн евро на разработку беспилотников. Финансирование проекта входит в пакет помощи Украине объемом 2 млрд евро, который Нидерланды предоставят Украине в этом году.

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