По словам туристки, если вы не любите толпы людей, то лучше посетить именно это место.

Есть одно замечательное место в Италии, которое нужно обязательно посетить во время следующей поездки за границу. Такое мнение высказали эксперты, передает Express.

"В это время года европейские горячие точки становятся теплее и наполняются солнечным светом, что может соблазнить вас отвлечься от повседневных обязательств дома и отправиться в путешествие за границу. Хотя отпуск может быть очень дорогим, в это время года можно получить достаточно выгодные предложения", - говорится в материале.

По словам любителей путешествий, если избегать самых популярных мест, то можно сократить расходы и найти скрытые драгоценные камни, которые находятся в местах, не являющихся туристическими маршрутами. Также вы можете избежать толп и насладиться тишиной.

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Как отметила туристка Хейли Хантер, есть "безумно красивое" место в Италии, которое следует посетить вместо известных туристических мест.

"Амальфитанское побережье прекрасное, но слышали ли вы о Тропее?", - спросила она.

По легенде, этот красивый городок на вершине скалы в Калабрии основал Геракл. В этом месте находятся исторический город, великолепные пляжи, а также можно заказать морские экскурсии и посетить заведения местной кухни.

"Ого. Это место безумно красивое!!! Это всего шесть часов езды на поезде из Рима, и это дешевле и тише, чем Амальфи или Чинкве-Терре", - заверила Хейли.

В то же время в Express говорят, что лучшим способом исследовать этот город являются прогулки пешком. Таким образом вы можете погулять по его волшебным улочкам, которые скрыты драгоценными камнями. Также в старом городе находится собор 12 века и много других исторических зданий.

"Красный лук специально выращивают в прибрежном регионе Калабрии, особенно вокруг Тропеи, поэтому вы можете увидеть его во многих магазинах. Вы также можете увидеть красный перец чили, которым славится Калабрия, украшающий прилавки магазинов", - добавили в материале.

Последние новости туризма

Ранее был назван городок для отдыха в Шотландии, где любят бывать принц и принцесса Уэльских. Речь идет о Малле, который является четвертым по величине островом Шотландии и особенным для Уильяма, ведь он ассоциирует его с титулом Властелина островов.

Также сообщалось, что в ресторанах Парижа уличили в подаче туристам дешевого вина под видом дорогого. В частности некоторые парижские кафе и рестораны подают туристам дешевое вино, чаще всего побакально, но взимают с них премиальную цену.

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