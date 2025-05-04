Ранее Владимир Зеленский заявил, что не может гарантировать безопасности тем мировым лидерам, которые решат посетить парад 9 мая в Москве.

Несмотря на то, что многие мировые лидеры отказываются приезжать к Владимиру Путину на парад 9 мая в Москве, некоторые из них все же заявили, что будут присутствовать.

В частности, Кремль сообщает,что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с 7 по 10 мая, и "примет участие в праздновании 80-летия победы".

В заявлении говорится, что Си Цзиньпин обсудит с Путиным развитие стратегического партнерства между двумя странами, а также подпишет ряд документов.

Видео дня

"В ходе переговоров будут обсуждаться основные вопросы дальнейшего развития отношений всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня", — говорится в заявлении Кремля.

Кроме того, российские СМИ пишут, что премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что посетит Москву на День Победы. Также сообщается, что Фицо "назвал угрозы президента Украины Владимира Зеленского неприемлемыми".

Ранее Зеленский заявил, что не может гарантировать безопасности тем мировым лидерам, которые решат посетить парад 9 мая в Москве. Он также отверг предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 мая, вместо этого настаивая на прекращении огня на 30 дней.

Парад в Москве

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которые должны были ехать на парад в Москву, внезапно заболели.

Кроме того, Индия понизила уровень представительства своей делегации в Москве на 9 мая. Раньше планировалось, что в Москву поедет лично премьер-министр Индии Нарендра Моди, но этот вариант отпал первым. А теперь стало известно, что и министр обороны страны Раджнатх Сингх не поедет на московский парад, вместо него делегацию от Индии возглавит его заместитель.

Вас также могут заинтересовать новости: