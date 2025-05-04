Эксперт предполагает, что летом интенсивность боев на фронте возрастет.

Российские оккупационные войска в ближайшее время будут готовиться к летней кампании. Однако и сейчас враг пытается поддерживать боевую активность на фронте на высоком уровне, ведь Путину надо что-то говорить с трибуны на 9 мая.

Такое мнение высказал в комментарии ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что летом как раз будет подходить к своему концу скрытая мобилизация, которая проводится в РФ под видом очередного призыва.

"Я думаю, что где-то на июнь-июль они готовят наступательную операцию и, скорее всего, она будет именно с этих плацдармов. От Лимана, с Лиманского направления и с Краматорского или Покровского направления. Именно с целью охвата и дальнейшего захвата Славянско-Краматорской агломерации", – прогнозирует эксперт.

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При этом Жданов предполагает, что летом интенсивность боев на фронте возрастет. Он отметил, что Россия продолжает производить технику, и сейчас ее пока не видно на передовой.

"Есть отремонтированная, есть восстановленная техника. И техники довольно мало, они редко ее используют. Иногда бывают такие эпизоды, когда они там могут как-то массированно применить технику – 20, 30, и иногда даже 40 образцов. А вот новейшей техники нет. Они же производят до 90 танков Т-90 в год. Но их нет на поле боя. Я так понимаю, что они готовят какую-то группировку на летнюю кампанию. И там, скорее всего, они будут пытаться прорвать нашу оборону. А для того, чтобы ее прорвать, нужно будет что-то уже посерьезнее, чем то, что есть на сегодняшний день на фронте", – констатировал Олег Жданов.

Война в Украине: что говорят другие специалисты

Командир 414-й Отдельной бригады беспилотных систем ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберт "Мадьяр" Бровди говорит, что поле боя радикально изменится уже этим летом. Он прогнозирует, что вся работа по огневому поражению противника "очень скоро, еще этим летом" замкнется на дронах.

Между тем глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что россияне вряд ли смогут провести успешную оперативно-стратегического уровня операцию по наступлению в направлении Днепропетровской области. По его словам, пока оккупанты не могут резко нарастить войска даже для того, чтобы наступать на Покровск и Мирноград Донецкой области.

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