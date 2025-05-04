Российский чиновник назвал слова Трампа "претенциозной чушью".

Заместитель председателя Совета безопасности России и по совместительству бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев набросился на президента США Дональда Трампа из-за его слов о Второй мировой войне. Об этом пишет Reuters.

Так, американский президент заявил, что США сделали больше, чем любая другая страна, для победы во Второй мировой войне. В посте в соцсети Truth Social он также отметил, что "никто не был близок к нам (США, – ред.) по силе, храбрости или военному блеску" в обеих мировых войнах.

Медведев назвал слова Трампа "претенциозной чушью".

Видео дня

"Недавно Трамп объявил, что США внесли наибольший вклад в победу во Второй мировой войне и что он введет специальный праздник 8 мая. Праздник – это неплохо, но его первое заявление – претенциозная чушь. Наш народ отдал 27 миллионов жизней своих сыновей и дочерей во имя уничтожения проклятого фашизма. Поэтому День Победы – наш, и это 9 мая! Так было, так есть и так будет всегда!", – заявил он в соцсети "Вконтакте".

И пока Медведев продолжает говорить о "нашем народе", справедливо было бы заметить, что победа во Второй мировой, которую себе "присвоила" Россия, добывалась жизнями жителей разных стран (в то время республик СССР). К примеру, демографические потери среди украинцев за 1939-1945 годы историки оценивают в 8-10 млн человек.

Другие заявления Медведева

Заместитель председателя Совбеза РФ известен своими одиозными заявлениями. За время полномасштабной войны России против Украины таких "выступлений" со стороны Медведева было немало. Некоторые из них были откровенными угрозами.

Одним из таких "манифестов" стала реакция Медведева на отказ украинского президента Владимира Зеленского от путинского "перемирия" на 9 мая:

"Он (Зеленский, – УНИАН) заявил, что отвергает предложение Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве. А кто ищет его гарантий? Просто словесная провокация. Не более того. [Он] понимает, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая", – выдал бывший президент РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: